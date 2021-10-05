مركزان إضافيان لتطعيم العاملين بالتعليم فى بورسعيد

أكد الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، مساء اليوم، إنه تم الاتفاق على إضافة مركزى مدرستى الفندقية الثانوية واليونانية الحديثة الخاصة لتطعيم العاملين بالحقل التعليمى بالجرعة الأولى من لقاح كورونا لمن تخلف أو مر بظرف منعه من تلقى اللقاح مسبقا.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذى عقده مع الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية وإستهدف مديرى العموم والإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والموجهين العموم.

وشدد الدكتور نبوى على أنه لن يسمح لأى موظف بدخول المؤسسات التعليمية بالمحافظة دون تلقيه لقاح كورونا أو عمل مسحة طبية كل ٣ أيام طبقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء منوها أن هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة العاملين والطلاب.

وأضاف باهى أن تعليم بورسعيد حريص كل الحرص على صحة العاملين بقطاع التعليم والطلاب جميعا موجها الشكر لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة وكل الفرق الطبية المتنقلة على جهدهم المبذول لتطعيم العاملين بالحقل التعليمى قبل إنطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

ومن جانبه وجه أبو هاشم الشكر لمدير تعليم بورسعيد لحرصه الدائم على إنهاء عملية تلقى لقاح كورونا لكافة العاملين قبل بدء العام الدراسى مؤكدا على تواجد الفرق الطبية المتنقلة بالمركزين إعتبارا من الغد فى تمام التاسعة والنصف صباحا لمدة يوم واحد.

وأشار وكيل صحة بورسعيد إلى أن الهدف من تواجد الفرق الطبية المتنقلة بالمدارس هو السعى إلى الإنتهاء من تطعيم كل العاملين بالحقل التعليمى بالمحافظة قبل بدء العام الدراسى الجديد حرصا على صحة وسلامة القائمين على العملية التعليمية والطلاب.

وكيل الوزارة يبحث تعميم الأنشطة التربوية الإبداعية على مدارس بورسعيد

وفي شأن آخر اجتمع الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم بموجهى عموم الأنشطة التربوية بمكتبه بديوان المديرية بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية.

وأوضح باهى أن الاجتماع إستهدف موجهى عموم الأنشطة التربوية لبحث تعميم الأنشطة التربوية الإبداعية على مدارس المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بإعتبار الأنشطة هى أحد العوامل الجاذبة للطلاب داخل المدرسة.

وأشار وكيل الوزارة خلال الإجتماع إلى أن الأنشطة التربوية لها مجالات عديدة ويجب التوازن بينها وإختيار العناصر الطلابية المبدعة للقيام بها وتحفيز الطالب العادى على ممارستها داخل المدرسة المكان الشرعى لتلقى العلم.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد وجه بتعميم الأنشطة التربوية على غرار مسرحية الوتد التى عرضت بالأمس على مسرح مدرسة بورسعيد المتكاملة للغات تحفيزا للطلاب على الحضور إلى المدرسة والمساهمة فى تكوين الشخصية المصرية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.