الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الوزراء الكويتى» يهنئ أمير قطر بنجاح أول انتخابات تشريعية

الانتخابات التشريعية
الانتخابات التشريعية في قطر

تقدم مجلس الوزراء الكويتي، بخالص التهاني إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وإلى دولة قطر حكومةً وشعبًا بنجاح أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى في البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، الذي عُقِد بعد ظهر الإثنين، في قصر السيف، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت.

ووفقًا لما ذكره بيان مجلس الوزراء الكويتي، عبر موقعه الرسمي، أشاد المجلس، بالمشاركة الكبيرة للشعب القطري في عملية الاقتراع، والتي جسد فيها حرصه البالغ للقيام بواجبه الوطني، متمنيًا أن يحقق لدولة قطر كل ما تتطلع إليه من تقدم وإزدهار .

برقية أمير الكويت 

وفي وقتٍ سابق، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيها عن خالص تهانيه بنجاح أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى المنتخب في قطر.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أشاد أمير الكويت في نص برقيته، بـ«المشاركة الكبيرة للشعب القطري في عملية الاقتراع والتي جسد فيها حرصه البالغ للقيام بواجبه الوطني، سائلاً المولى تعالى، أن يحقق لدولة قطر كل ما تتطلع إليه من تقدم وازدهار».

الانتخابات التشريعية الأولى

وأجرت قطر السبت الماضي، أول انتخابات تشريعية في البلاد لاختيار أعضاء مجلس الشورى المنتخب، حيث بدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحًا، واستمرت حتى الساعة السادسة مساء.

وتنافس في الانتخابات التشريعية الأولى في قطر 234 مرشحًا، للفوز بـ30 مقعدًا من إجمالي 45 مقعدًا.

ووصل إجمالي المرشحين المتنازلين عن خوض الانتخابات إلى 50 مرشحًا، وذلك في آخر أيام التنازل عن خوض الانتخابات المحددة من قبل وزارة الداخلية، ليصبح إجمالي عدد المتنافسين على مقاعد مجلس الشورى 234 مرشحًا ومرشحة بعد أن تم تسجيل 284 مرشحًا.

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