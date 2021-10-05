الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حراك سياحى على الأقصر خلال الشتاء واستعداد ضخم لافتتاح «طريق الكباش»

طريق الكباش
طريق الكباش

قال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، إن مطار الأقصر يستقبل أسبوعيًا 4 رحلات من إسبانيا مباشرة، وهناك طائرتان تصلان يوم السبت وطائرتان أخرتين يوم الإثنين، كما هناك طائرتان من رومانيا وتعتبر أول الطائرات التي تأتي من  شرق أوروبا نحو السياحة الثقافية، وطائرتان تأتى من فرنسا، بالإضافة إلى رحلات تأتي عبر مطار الأردن.

وأضاف عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تحركًا سياحيًا مبشرًا على السياحة الثقافية نحو الأقصر وأسوان من مختلف الأسواق الأوربية، متوقعا أن تزداد المعدلات السياحية خلال فصل الشتاء الحالى، وخاصة أن مصر تتميز بمنتج فريد خلال فصل الشتاء لا يقارن مع أى دولة سياحية منافسة أخرى، كما أن الاكتشافات الأثرية التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، وهو ما خلق حالة من الشغف لدى السائحين المحبين للحضارة المصرية القديمة وتاريخها بالقدوم للتعرف عليها، في ظل ما تشهده مختلف المعابد الأثرية بالأقصر من تطوير شامل للقطع الأثرية التى تتم على يد المرممين المصريين الذين يعيدوا إلى القطع الأثرية رونقها من جديد بما لا يضر بالأثر.

وأوضح عثمان أن الأقصر تستعد حاليا لاحتفالية مشروع طريق الكباش الرابط بين معبد الأقصر والكرنك، موضحا أنه تجرى استعدادات ضخمة للاحتفالية لافتتاحه الوشيك والذى سيضاهى احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط والذى أبهر العالم خلال أبريل الماضى.

ويتم حاليا تطوير المشروعات بالأقصر وفقا للهوية البصرية للمحافظة، بحيث تكون لها الهوية الخاصة بها من حيث الألوان والدهانات المستخدمة فى عملية التطوير، بالإضافة إلى المواد الدعائية التى ستسخدم يوم الاحتفالية الخاصة بافتتاح مشروع طريق الكباش.

طريق الكباش المتحف القومي للحضارة المصرية الاكتشافات الأثرية خالد العناني وزير السياحة والآثار لجنة التسويق السياحى بالاقصر اسبانيا رومانيا فرنسا السياحة الثقافية

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