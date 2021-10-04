إزالة بناء مخالف للتراخيص بشارع الروضة ببنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الإثنين، ضرورة التصدي للتعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومراجعة تراخيص البناء للمباني تحت الإنشاء وضرورة التواجد الميداني والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة وتنفيذ قررارت الازالة، مع التشديد على المتابعة المستمرة لمنع تكرارها.

في السياق، تابع المحاسب هاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وقف حالة بناء مخالف لشروط التراخيص، حيث تم ضبط وإيقاف وفك خشب سقف مخالف بالدور العاشر بأحد الأبراج بشارع الروضة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة نفاذا للقانون وحفاظاً على الأرواح، بحضور كل من فتحي طايع، مدير شئون المناطق، وأحمد فتحي، مسئول التنظيم بالوحدة، كما قام الجويلي بالمرور علي المبنى الإداري للمنطقة الرابعة وإدارة التسكين لمتابعة انتظام سير العمل.