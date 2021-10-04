الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

صليت بفستان قصير أظهر جزء من ساقي.. فما حكم الشرع؟

حكم الصلاة بفستان
حكم الصلاة بفستان قصير

جدل كبير عبر مجموعات الفتوى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب سؤال أردات سيدة معرفة الحكم الشرعي الوارد فيه، وهو أنها تصلى بدون شراب باستمرار، وفي إحدى المرات قامت بالصلاة بفستان قصير أظهر بعض ساقيها، فقد انهالت عليها موجة من التعليقات تؤكد أن هذه الصلاة غير صحيحة وتطالبها بإعادتها، بينما عقب البعض على أن قبول الصلاة من عدمه أمر بيد الله تعالى ولا يصح لأحد أن يتدخل في ذلك.

دار الإفتاء، حسمت الجدل الدائر في ردها على سؤال ورد إليها عندما كان الشيخ عبدالمجيد سليم متوليًا منصب الإفتاء والذي قال إنه لا تجوز صلاة المرأة مع كشف ساقها، لأن ساق المرأة عورة، وستر العورة شرط في الصلاة، فكشفه أو كشف مقدار ربعه مفسدٌ للصلاة ومانعٌ من صحتها.

طرق التواصل مع دار الإفتاء
وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

حكم الصلاة بفستان قصير حكم الصلاة بدون جورب حكم الصلاة والساق مكشوفة حكم الصلاة بالجيبة الشيخ عبدالمجيد سليم دار الافتاء المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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