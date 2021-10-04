الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«CNN»: بركان لابالما لن ينتهى قريبا والحمم تهدد المنازل والمواطنين

بركان لا بالما
بركان لا بالما

أعلن معهد Geográfico Nacional الإسباني (IGN) أن بركان كومبر فيجا في جزيرة لا بالما الإسبانية يندلع الآن بقوة أكبر بعد أسابيع من اندفاع الحمم البركانية.

وقالت حكومة جزر الكناري وIGN في بيان مشترك إن نشاط البركان «لا يزال مكثفًا» وتم اكتشاف حفرة جديدة يوم السبت، بينما قال رئيس جزر الكناري أنجيل فيكتور توريس في مؤتمر صحفي أمس: «لا يبدو أنه قريب من الانتهاء، بسبب ملايين الأمتار المكعبة من الحمم البركانية التي يرميها البركان».
وأكدت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أنه تم تدمير أكثر من 1000 منزل منذ اندلاع البركان لأول مرة، وفقًا لـ IGN. 
وتابعت أن انبعاثات البركان السابقة أدت أيضًا إلى سحب البخار والدخان والغازات السامة في السماء، ما أجبر السكان المحليين على الإغلاق.

وأضافت أنه في إشارة إيجابية، قال المدير الفني للجنة الاستجابة الطارئة للبراكين في جزر الكناري، ميجيل أنخيل موركويندي، إن جودة الهواء قد تحسنت بما يكفي لرفع إجراءات البقاء في المنازل المحلية.

وقال توريس إنه لضمان توفير المياه لجنوب الجزيرة ، ستحل محطات جديدة لتحلية المياه محل وصلة الري التي قطعها البركان.

وتعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتقديم أكثر من 238 مليون دولار (206 ملايين يورو) كمساعدات للجزيرة.

بركان لا بالما جزر الكناري حمم منازل

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