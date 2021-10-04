الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف ترتدي الجينز على طريقة شارلوت جينسبورج؟ (صور)

شارلوت جينسبورج
شارلوت جينسبورج

عُرفت الممثلة والمغنية الإنجليزية شارلوت جينسبورج بعشقها للموضة على مدار أكثر من 50 عامًا ألهمت الكثيرين لمحاولة تقليد أزياءها، ويفضل العديد من مصممي الأزياء الرجوع إلى جميع خزانة ملابسها.

وعلى مدار السنين شوهدت مرارًا وتكرارًا على السجادة الحمراء بفساتين جميلة من Balenciaga وSaint Laurent.
وكشفت شارلوت مؤخرًا، أن هناك قطعة أساسية واحدة من خزانة ملابسها التي دونها لم تكن لتتمكن من تصميم كافة أزياءها وهى الجينز وفقا لموقع vogue. 

شارلوت غينزبورغ تتعاون مع زارا.
شارلوت جينسبورج

وقالت شارلوت جينزبورج إنها كانت ترتدي الجينز منذ أن كانت طفلة: “بالطبع اشترت لي أمي الجينز في السبعينيات عندما كنت طفلة، لكنني أبحث دائمًا عن أفضل زوج من الجينز”.

حب للجينز دفعها للتعاون مع زارا 

ودفعها حبها للدينيم إلى التعاون مع زارا للحصول على كبسولة من الجينز ومستلزمات الموضة الأخرى التي تجسد جوهر أسلوبها كما تراه في نهاية عام 2021، وتكونت المجموعة التي جسدتها من زارا من بنطلون جينز إلى القميص الأسود المثالي بدون أكمام.

شارلوت تلهم النساء بزي جديد 

ألهمت شارلوت جينزبورج النساء ارتداء قطعة مستوحاة من خزانة ملابسها وهي صدرية سوداء وسترتان أسودان وقميص بأكمام طويلة وآخر بأكمام قصيرة وقميص بدون أكمام وقميص من النوع الثقيل وقميص جينز وسترة دنيم.

شارلوت غينزبورغ على مجموعتها الكبسولة مع زارا.
شارلوت جينسبورج

شارلوت: لا أستغرق وقتًا طويلاً أثناء ارتداء ملابسي 

وقالت شارلوت إنها لا تقضي أكثر من 10 دقائق أثناء ارتداء ملابسها في الصباح، معربة أنه لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا، وبالتالي فهي مشغولة معظم الوقت، وفسرت أنها لا ترتدي الكعب أو التنورة لأنهما غير عمليان ولا  يتوافقان مع حياتها اليومية.

تتعاون Charlotte Gainsbourg مع Zara للحصول على مجموعة كبسولات هذا الخريف.
شارلوت جينسبورج
شارلوت جينسبورغ الجيمز الموضة زارا شارلوت تلهم النساء بزي جديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

الأكثر قراءة

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

رد ساخر من مؤسس «تويتر» على تغريدة «واتساب»

بث مباشر.. مارك يتحدث للعالم عبر «يوتيوب»

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مفقود من 33 عامًا.. بينيت يكشف مهمة "الموساد" لمعرفة مصير طيار إسرائيلى

بعد عرقلة التصويت في الكونجرس: هل تتخلى إسرائيل عن المساعدات الأمريكية؟

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور واحة الكرامة فى أبوظبى (صور)