كيف ترتدي الجينز على طريقة شارلوت جينسبورج؟ (صور)

عُرفت الممثلة والمغنية الإنجليزية شارلوت جينسبورج بعشقها للموضة على مدار أكثر من 50 عامًا ألهمت الكثيرين لمحاولة تقليد أزياءها، ويفضل العديد من مصممي الأزياء الرجوع إلى جميع خزانة ملابسها.

وعلى مدار السنين شوهدت مرارًا وتكرارًا على السجادة الحمراء بفساتين جميلة من Balenciaga وSaint Laurent.

وكشفت شارلوت مؤخرًا، أن هناك قطعة أساسية واحدة من خزانة ملابسها التي دونها لم تكن لتتمكن من تصميم كافة أزياءها وهى الجينز وفقا لموقع vogue.

شارلوت جينسبورج

وقالت شارلوت جينزبورج إنها كانت ترتدي الجينز منذ أن كانت طفلة: “بالطبع اشترت لي أمي الجينز في السبعينيات عندما كنت طفلة، لكنني أبحث دائمًا عن أفضل زوج من الجينز”.

حب للجينز دفعها للتعاون مع زارا

ودفعها حبها للدينيم إلى التعاون مع زارا للحصول على كبسولة من الجينز ومستلزمات الموضة الأخرى التي تجسد جوهر أسلوبها كما تراه في نهاية عام 2021، وتكونت المجموعة التي جسدتها من زارا من بنطلون جينز إلى القميص الأسود المثالي بدون أكمام.

شارلوت تلهم النساء بزي جديد

ألهمت شارلوت جينزبورج النساء ارتداء قطعة مستوحاة من خزانة ملابسها وهي صدرية سوداء وسترتان أسودان وقميص بأكمام طويلة وآخر بأكمام قصيرة وقميص بدون أكمام وقميص من النوع الثقيل وقميص جينز وسترة دنيم.

شارلوت جينسبورج

شارلوت: لا أستغرق وقتًا طويلاً أثناء ارتداء ملابسي

وقالت شارلوت إنها لا تقضي أكثر من 10 دقائق أثناء ارتداء ملابسها في الصباح، معربة أنه لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا، وبالتالي فهي مشغولة معظم الوقت، وفسرت أنها لا ترتدي الكعب أو التنورة لأنهما غير عمليان ولا يتوافقان مع حياتها اليومية.