الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة محمود عزت في «التخابر مع حماس»

محمود عزت
محمود عزت

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، غدًا الثلاثاء  جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس" المقيدة برقم 56458 لسنة 2013.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، بحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طره وبسكرتارية طارق فتحي.

جاء بأمر إحالة المتهم محمود عزت في القضية أن النيابة تتهم محمود عزت بقيامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد – التنظيم الدولى الإخوانى و جناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم السادس بأمر الإحالة محمود عزت اتفق وآخرين مع المتهمين من الحادى و الثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم فى تنفيذ اعمال ارهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولاً لاستيلاء جماعة الاخوان على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية اعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجية الرأى العام الداخلي والخارجى لخدمة مخططاتهم.

وسبق أن كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت بحكمها على قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس".

المستشار محمد شيرين فهمي التخابر مع حماس محاكم طرة الدائرة الأولى ارهاب

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