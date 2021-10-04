«اعرف بلدك».. جولات للسياحة والآثار لرفع وعى المواطنين

أطلقت وزارة السياحة والآثار خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٠، مبادرة "اعرف بلدك" وذلك لرفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع لتعريفهم بتراثهم الحضاري وبالمواقع السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية المختلفة، نظمت الوزارة عدد من الرحلات التوعوية، حيث نظمت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية للتنشيط السياحي رحلة توعوية وترفيهية الى منطقة آثار سقارة لمجموعة من الأطفال بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبها أشارت الأستاذة إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة أن تنظيم هذه الرحلة يأتي ضمن برنامج شامل يستهدف الأطفال التابعين لدور الرعاية المختلفة إيماناً بدور وزارة السياحة والآثار المجتمعي.

وكان في استقبال الأطفال ومشرفيهم الأستاذ صبري فرج مدير منطقة آثار سقارة ومفتشي الآثار بالمنطقة، حيث قدم لهم شرح مبسط عن الآثار الموجودة بالمنطقة كما اصطحبوهم في زيارة لهرم سقارة المدرج من الداخل، كما تضمنت الرحلة القيام بجولة داخل متحف ايمحتب وما يحويه من كنوز أثرية، وفي ختام الرحلة تم تنظيم مجوعة من الألعاب وأنشطة التلوين للأطفال.



ونظم مكتب الإسكندرية بالتعاون مع جمعية الأقزام المصرية رحلة توعية سياحية لمجموعة من الأقزام ، تم خلالها زيارة استاد الإسكندرية الرياضي الأثري حيث قام أعضاء مكتب الهيئة بالاسكندرية بإلقاء ندوة توعية سياحية عن أهمية السياحة ودور الهيئة ومكاتبها، كما تم زيارة المسرح الروماني وقلعة قايتباي ومتحف المجوهرات الملكية.

وأشارت الأستاذة إيمان محمود إلى أن تنظيم هذه الرحلة يعد التعاون الأول من نوعه بين الوزارة والجمعية مما يبرز اهتمام الوزارة بهم.

كما نظم مكتب الهيئة بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع مكتب الهيئة برمسيس رحلة لأعضاء جمعية تنمية المجتمع المدنى التابعة لقويسنا بمحافظة المنوفية قاموا خلالها بزيارة كنيسة سانت اوجينى وقاعدة تمثال ديليسبس والفنار القديم كما توجهوا إلى مدينة بورفؤاد لمشاهدة جبال الملح وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقد استمعوا خلال هذه الرحلة بشرح وافي عن هذه المعالم الأثرية من أحد مفتشى الآثار.

كما استقبل أعضاء مكتب الهيئة بمحافظة مطروح شباب مركز شباب سحالى بأبو حمص بمحافظة البحيرة خلال الرحلة التوعوية التى نظمتها لهم الهيئة لزيارة محافظة مطروح والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام زاروا خلالها عدد من الاماكن السياحية والأثرية بالمحافظة كما استمعوا لشرح عن هذه الأماكن وما تضمه من كنوز أثرية، حيث قاموا بجولة تضمنت زيارة متحف آثار مطروح، ومكتبة مصر العامة، ومتحف التراث البدوى بمقر المكتبة، ومتحف كهف روميل بجزيرة روميل، بالإضافة إلى زيارة متحف العلمين، كما قاموا بجولة بمحافظة مطروح للتعرف على شوارعها وأسواقها وشواطئها.

وخلال الرحلة قام أعضاء مكتب الهيئة بتقديم عرض تقديمي لهم بالفندق الذي يقيمون به تحدثوا خلاله عن دور الوزارة و الهيئة فى التوعية السياحية والترويج السياحى للمقصد السياحي المصري، كما قاموا بعرض فيلم تسجيلى عن محافظة مطروح، بالإضافة إلى عرض عدد من الأفلام الترويجية التى أنتجتها وأطلقتها الوزارة وتسليط الضوء على الوسائل الترويجية الحديثة من مواقع افتراضية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لعرض المعلومات السياحية التى تهم السائح بلغات مختلفة .

كما تم التأكيد على تكامل القطاع السياحى مع كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة تحقيقا للرؤية مصر ٢٠٣٠، وفي نهاية العرض التقديمي قام اعضاء مكتب الهيئة بتوزيع النشرات والخرائط السياحية عليهم والرد على جميع تساؤلاتهم فيما يخص منطقة مطروح والعلمين وسيوة .

كما نظم مكتب الهيئة بسيوة بالتعاون مع مركز شباب السلام التابع لإدارة الشباب والرياضة بسيوة رحلة توعوية سياحية لعدد ٦٠ فرد تم خلالها زيارة البحيرات المالحة وعين كليوباترا وجبل الدكرور ،كما استمعوا خلالها لشرح عن هذه الاماكن السياحيه بالاضافة الى قيام أعضاء الهيئة بتقديم الخرائط والمواد الدعائية لهم عن الأماكن السياحية المختلفة والخرائط، بالاضافة إلى تنظيم مسابقة تم خلالها طرح بعض الأسئلة السياحية وتوزيع الجوائز والهدايا على الفائزين.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة إلى أن جميع المشاركين في هذه الرحلات أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارت، كما أبدوا رغبتهم في تكرار مثل هذه الرحلات لزيارة الأماكن السياحية والأثرية المختلفة لمشاهدة الأثار المصرية والتعرف على تاريخ حضارة بلدهم.

