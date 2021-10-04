وزير المياه اليمني يناقش دعم مركز «الملك سلمان» لمشاريع البيئة في بلاده

بحث وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، اليوم، مع المستشار في الديوان الملكي المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة، تدخلات المركز لدعم الحكومة في مواجهة الاحتياجات الإنسانية وأولويات التدخلات الخاصة بالمشاريع التطويرية والعاجلة لقطاع المياه والبيئة الصحي في اليمن.

الوضع المائي والبيئي الراهن

وعبر وزير المياه والبيئة اليمني، عن تقدير الحكومة للدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة، والذي يعد اكبر شركاء الحكومة لمواجهة الاحتياجات الملحة والأزمة الإنسانية التي يمر بها اليمن جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م، مستعرضًا الوضع المائي والبيئي الراهن والأولويات والاحتياجات العاجلة لتعزيز قدرات الوزارة لمواجهة الاحتياجات الضرورية في كافة المحافظات.

ولفت الى الجهود المبذولة لتحسين خدمات المياه والبيئة في مختلف المحافظات اليمنية وتعزيز العلاقة مع المانحين في ظل الاحتياجات المتنامية لخدمات المياه وتراجع الدعم الدولي لقطاع المياه بسبب تداعيات جائحة كورونا منذ العام 2019، وهو ما حد من قدرة الوزارة على رفع الطاقة الإنتاجية للمياه الجوفية ذات التكاليف المالية الكبيرة لضمان توفير خدمات المياه للمواطنين.

من جانبه أكد المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة، استمرار المركز في دعم اليمن و مضاعفة جهوده وتدخلاته في مختلف المجالات الإنسانية والاغاثية والتنموية بالشراكة مع المنظمات الدولية في إطار خطة الاستجابة الانسانية.. مبديا ترحيبه برفع مستوى التنسيق والشراكة لتحديد الأولويات الملحة في قطاع المياه ضمن البرامج المرصودة من المركز لمشاريع المياه والبيئة وتعزيز قدرة الجهات المنفذة على تنفيذ المشاريع وإنجازها بصورة أكثر فعالية.

الأمم المتحدة مركز سلمان

ويذكر أن التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض الشهر الماضي، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن وليام ديفيد جريسلي.

وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الإنساني في اليمن والجهود الإغاثية والإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

وأعرب جريلسي عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع مركز الملك سلمان للإغاثة وتقديره لدور المركز المهم والبارز في اليمن، مشيدا بالآلية الاحترافية التي يعمل بها المركز في تقديم المساعدات وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية في دول العالم المحتاجة.