برلماني: وثيقة التأمين الجديدة على العاملين بالخارج تاريخية

اعتبر النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب موافقة الجمعية العامة لمجموعة شركات تأمين جوازات السفر، على إصدار وثيقة جديدة للتأمين على المصريين العاملين فى الخارج بقسط تأمين سنوى 100 جنيه لتغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان، أما في حالة الوفاة نتيجة حادث يتم صرف تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه متضمنًا تكاليف إعادة الجثمان لأرض الوطن، على أن يتم إصدار الوثيقة اختياريًا عبر منافذ تصاريح العمل، بالحلول التاريخية لمواجهة مثل هذه المشكلات المزمنة التى يعانى منها المصريون على مدى عقود طويلة.



وقال "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم إن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج كانت هى المنقذ والملاذ التى كنا نلجأ إليه كلما تعرض أبناء دوائرنا الانتخابية من المصريين بالخارج خاصة فيما يتعلق بنقل الجثامين، مؤكداً أن السفيرة نبيلة مكرم كانت دائماً على مستوى المسئولية ومن خلال علاقاتها الشخصية المتميزة مع زملائها المصريين ومع نظرائها وزراء الهجرة بمختلف دول العالم كانت تحقق نجاحات كبيرة فى حل مثل هذه المشكلات التى كانت تمثل صداعاً مزمناً للنواب.

وتهدف وثيقة التأمين على العاملين فى الخارج لمد مظلة التأمين للعاملين فى الخارج، تحقيقًا للسياسة العامة للدولة، بالتوسع فى التأمين الإجبارى لحماية المواطنين وأنه جارى اتخاذ الإجراءات التنفيذية للبدء فى إصدار الوثيقة بعد أن اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية لشروط الوثيقة كمنتج تأمينى جديد بناءً على طلب اللجنة الإدارية لمجموعة جوازات السفر تطبيقًا للبروتوكول الموقع خلال مؤتمر شرم الشيخ للتأمين بين وزارة الهجرة والهيئة ومجمعة التأمين.

وتشمل وثيقة التأمين على المصريين فى الخارج أكثر من 5 ملايين مصرى يعملون فى الخارج، بحجم أقساط سنوية متوقعة تتجاوز 130 مليون جنيه، وقد تم البدء فى إطلاقها منذ مطلع شهر يوليو الماضى خلال إصدار جواز السفر أو تجديده، لتوفير مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج فى حالة تعرض أى منهم لأى حادث عرضى أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية، بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.