الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 6300 إطار سيارة مجهولة المصدر داخل مزرعة بالبحيرة

 إطار سيارة مجهولة
 إطار سيارة مجهولة المصدر

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. 

حيث نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين حملات تموينية على الأسواق أسفرت عن: ضبط 6300 إطار سيارة داخل هنجر بإحدى المزارع مختلفة الأحجام ومتنوعة غير مرخص ومجهولة المصدر، وضبط 157 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية و3 براميل بداخل البرميل 20 كجم مبيدات محظور استخدامها  داخل أحد المحلات.

كما تم ضبط مصنع أعلاف بدون سجل صناعي، وتم التحفظ على 110 شيكارة زنة 50 كجم وكذا ضبط 10 شيكارة كبريت مجهولة المصدر بأحد المحلات، وضبط 7 محلات مختلفة الأنشطة غير معلنة عن أسعار السلع.

وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محاضر جنح وتسليمها لمركز شرطة بدر لعرضها على النيابة العامة.

 

 

البحيرة مباحث التموين محافظ البحيرة منتهية الصلاحية التجارة الداخلية مركز شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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