الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. وزيرة الصحة تعقد مؤتمرا مع القائم بأعمال السفير الأمريكى لتوفير لقاحات كورونا

وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سوف تعقد اليوم مؤتمرا صحفيا بمشاركة القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، أن المؤتمر سوف يناقش سبل توفير لقاحات فيروس كورونا والعديد من المشروعات المشتركة بين البلدين. 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 695 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 258947 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 768 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 306798 من ضمنهم 258947 حالة تم شفاؤها، و 17436 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة أندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة آيفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

وزيرة الصحة والسكان القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى مصر مؤتمرا صحفيا لقاحات كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

استعلم الآن| لينك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 الدور الأول والثاني "بوابة الحكومة"

«صاحب الرسوم الساخرة من النبى».. مصرع السويدى لارش فيلكس فى حادث سيارة

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

الإمارات تمنع زعيم المافيا التركى سادات بكر من الظهور على مواقع التواصل

أمير الكويت يضع كافة إمكانيات البلاد لمساعدة عمان فى مواجهة الإعصار «شاهين»

السلطات العمانية تؤكد عبور مركز الإعصار المدارى «شاهين» وتراجع شدته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

القائم بأعمال سفارة إسرائيل لدى البحرين يبحث مجالات التعاون الشبابي والتعليم العالي

أمريكا تسعى لإعادة فتح قنصليتها فى القدس خلال أسابيع

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال