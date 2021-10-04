وزير الرياضة ومحافظ البحيرة يشهدان الحفل الختامى لمراكز شباب مصر

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الحفل الختامي الذى نظمته المحافظة ومديرية الشباب والرياضة بمجمع دمنهور الثقافي، وذلك في ختام زيارة استمرت على مدار اليوم تم خلالها افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الرياضية على أرض المحافظة بمراكز وادي النطرون وبدر وكوم حمادة وأبو المطامير .

و تم خلال الحفل تقديم عرض تسجيلي عن إنجازات الشباب والرياضة بالبحيرة خلال الفترة الماضية تتضمن الإنجازات التي تحققت فى هذا القطاع على أرض البحيرة.

وفي كلمته تقدم اللواء هشام آمنة بخالص الشكر والامتنان باسمه وباسم شعب البحيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المستمر وتبنيه للعديد من المشروعات الهامة التي تتم بمحافظة البحيرة، حيث تم خلال ثلاث أعوام فقط تنفيذ ٣٥٢٨ مشروعًا في كافة المجالات والقطاعات بتكلفة ٧٢ مليار جنيه.

كما أكد على التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لتنفيذ باقة من المنجزات في قطاع الشباب والرياضة هدية الدولة لشباب المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم استهداف مليون و٨٠٠ ألف شاب بمبادرات مختلفة وبرامج تدريب والأنشطة المقامة من قبل وزارة الشباب كلها تخدم أبناء المحافظة، وتستوعب طاقات الشباب والتي وجه الرئيس بحُسن استثمارها والاهتمام بها .

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المحافظة بقيادة اللواء هشام آمنة لتحقيق العديد من الإنجازات بالقطاع الرياضي والتعاون والتنسيق المتبادل في هذا الشأن، مشيرًا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنقل مصر إلى الجمهورية الجديدة، حيث تشهد جميع المحافظات مشروعات عملاقة في شتى القطاعات منها حوالي ١٠٠٠ مركز شباب ما بين تطوير وإنشاء جديد خلال تلك المرحلة يقع ٥٤ منها بمحافظة البحيرة.

وأكد على مراكز الشباب ستكون مراكز تنمية وستضم العديد من البرامج التعليمية والخدمية والأسرية ضمن الاهتمام الكبير من الدولة بالشباب وسيتم تنمية الوعي باعتباره قضية هامة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأوقاف ودار الإفتاء والكنيسة والثقافة.

وقام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإهداء درع المحافظة لوزير الشباب والرياضة والذي أهدى بدوره درع الوزارة للمحافظ تقديرًا للجهود والتعاون والتنسيق المتبادل لخدمة النشاط الرياضي وتقديم الأفضل دائماً للنشء والشباب بالمحافظة .

ثم قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحيرة بتوزيع جوائز الاتحاد العام لمراكز شباب مصر على الفائزين في مهرجان بدر بألعاب «شد حبل - عروض الجمباز - تنس طاولة تحت ١٨ وفوق ٣٥ - كاراتية - خماسي كرة قدم».

كما تم فتح باب الحوار الشبابي، وتم خلاله الرد على كافة الإستفسارات لدى النشء والشباب الحضور من أبناء مركز شباب المحافظة، واختتم اللقاء بحفل فني لفرقة كورال الموسيقى لمركز للفنون بمديرية الشباب.