حجز سائق صدم شابًا أثناء عبوره الطريق فى السلام

أمرت نيابة السلام، الأحد، بحجز سائق صدم شابا أثناء عبوره الطريق بسبب سرعته الزائدة، 24 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة مصاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة السلام.

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية، ما أسفر عن إصابة شاب أثناء عبوره الطريق بإصابات بالغة، ثم اصطدمت السيارة بحاجز خرسانى.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام تفيد بإصابة شاب أثناء عبوره الطريق، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.