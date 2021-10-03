الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ما هى قصة «الجريمة» لأحمد عز ومنة شلبى

أحمد عز
أحمد عز

انتهى الفنان أحمد عز منذ فترة وجيزة من تصوير أحداث فيلمه الجديد "الجريمة" وهو العمل الذي تم تصويره في عدة أماكن مختلفة داخل القاهرة وعدد من المحافظات، لتقوم الشركة المنتجة للعمل بالتعاون مع مخرجه شريف عرفة على الاستقرار على موعد عرضه الشبه نهائي.

واستقرت الشركة المنتجة مع عرفة على طرح العمل مطلع العام الجديد وتحديدًا في أواخر ديسمبر من العام الجاري مع مطلع يناير من العام الجديد، ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض خاصة مع انتهاء مخرجه من أغلب أعمال مونتاجه.

العمل يتناول جريمة في فترة السبعينات، حيث يعانى بطل العمل أحمد عز من الهلوسة التي تؤثر عليه بشكل كبير وتؤثر على أفعاله بشكل دوري وهو ما يجعله يدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منها في الاخير، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.

وفيلم "الجريمة" من بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني، وعدد كبير من الفنانين، فيما تدور أحداثه في السبعينيات، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من إخراج شريف عرفة.

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