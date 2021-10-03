قدم صحيح.. مرضى السكرى: نتلقى رعاية فائقة مجانية وحماية من المضاعفات

انطلقت مبادرة «قدم صحيح»، لتقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكرى، بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تحت إشراف وزارة التضامن.

وتتضمن المبادرة تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لمرضى القدم السكرى غير القادرين بالمجان، ما يوفر لهم الحماية من بتر القدم والمضاعفات الأخرى، وتنظيم حملات موسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة.

وكشف عدد من مسئولى «قدم صحيح» والمستفيدين منها، لـ«الدستور»، كيف تعالج المبادرة مرضى القدم السكرى، وتوفر لهم الرعاية الصحية وتقدم لهم المساعدات التى يحتاجونها وغيرها.

على إمبابى: حذرونى من إهمال العلاج خوفًا من إصابتى بـ«ارتخاء القدمين»

قال على إمبابى إنه علم بأمر المبادرة من خلال إعلان وجده على موقع «فيسبوك»، وبعدما دخل على الرابط تواصل مع الأرقام المرفقة وتحدث مع مسئولى المبادرة الذين استمعوا إليه وأوضح لهم طبيعة مرضه وحالته الصحية، حيث أصيب بالقدم السكرى منذ عدة سنوات، وتعرض لمضاعفات ظهرت فى إصابته بارتخاء القدمين.

وذكر أنه تم توجيهه إلى أقرب مؤسسة صحية، وهى مستشفى سيد جلال، فى منطقة باب الشعرية بالقاهرة، وحينما ذهب تم تسجيل بياناته ليصبح رسميًا أحد المستفيدين من المبادرة، وبعد فحص الأطباء حالته طلبوا منه ارتداء حذاء طبى معين مخصص لحالات القدم السكرى، وقدموا له العلاج المناسب الذى سيسهم فى تحسن حالته ومنع تدهورها. وشدد الأطباء فى المبادرة، وفق قوله، على المستفيدين منها بأن يعودوا مرة أخرى للمتابعة لأن مرض الارتخاء فى القدمين هو أحد مضاعفات القدم السكرى، وتجب متابعته بعناية حتى لا تتدهور حالة المريض، ويفقد قدميه دون رجعة. وارتخاء القدمين أو «شاركوت» هو حالة مرضية تصيب العظام والمفاصل والأنسجة فى القدمين، ويستمر فى الانتشار ولا يشعر به المريض فى البداية، ثم يلاحظ وجود تغيير فى شكل قدمه مع ظهور ألم شديد بمرور الوقت. ومع تطور حالة ارتخاء القدمين نتيجة اعتلال الأعصاب يفقد المريض الشعور بقدميه نهائيًا ولا يشعر بالألم فى المنطقة المصابة من قدمه، وبسبب خطورة الحالة تقدم المبادرة خدمة المتابعة الدورية مع المستفيدين منها للتأكد من أنهم لن يصلوا إلى هذه الدرجة من الخطورة.

وتحمى المبادرة المستفيدين من المضاعفات الخطيرة للقدم السكرى، ومن بينها كسر القدم المتكرر بسبب هشاشة المنطقة المصابة

محمد دياب: حصلت على نصائح طبية مهمة لتجنب التعرض للبتر

كشف محمد دياب، أحد المستفيدين من المبادرة، عن أنه مصاب بالقدم السكرى منذ سنوات، وتسبب ذلك فى بتر ٣ أصابع فى قدمه بسبب مشاكل فى الشرايين المحيطية منعت تدفق الدم إلى الأصابع. وقال «دياب» إنه ظل فترة يبحث عن علاج للحفاظ على باقى أصابع قدمه قبل أن يتفشى فيها المرض ويضطر إلى البتر مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه سجّل فى مبادرة «قدم صحيح» بعد أن رشحها له أحد الأصدقاء.

ولفت إلى أنه خضع لفحص فى مستشفى الزهراء الجامعى للتأكد من حالته وأعطاه الأطباء علاجًا لقدمه، وتابع: «وصف لى الأطباء نظامًا غذائيًا خاليًا من الدهون والفواكه والخضروات والألياف والحبوب الكاملة، كما نصحونى بفحص دورى وقياس نسبة السكر فى الدم».

رئيس «صناع الخير»:توفير جميع المستلزمات.. وبروتوكول للعمل داخل 16 مستشفى جامعيًا

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير سفير مبادرة «حياة كريمة»: «فكرة المبادرة بدأت حين وجدنا أن مرض السكرى من الأمراض التى تؤثر بشكل كبير على الأسرة المصرية، لاسيما أن أغلب مرضى السكرى يعانون من القدم السكرى».

وأشار إلى أن الشرائح الاجتماعية المتوسطة والمحدودة هى الأكثر عرضة للقدم السكرى التى تؤدى إلى بتر القدم، مؤكدًا أن المصاب بهذا الداء يصبح عبئًا على الأسرة ويُدخلها فى دوامة مادية.

وأضاف: «ناقشنا طرق مساعدة هذه الشريحة وحمايتهم من الوصول إلى مرحلة بتر القدم، ووجدنا أن هناك أدوية تساعد على التئام جروح مرضى السكرى لكنها باهظة الثمن».

وواصل: «نتعاون أيضًا مع أساتذة أوعية دموية لتوفير الكشف والعلاج والتغيير على الجروح، وكذلك توفير كل المستلزمات الشهرية التى يحتاجها المريض».

واستكمل: «المستلزمات الطبية عبارة عن شنطة يأخذها المريض كل شهر، ويتم تدريبه على استخدامها، وبالتالى فإن المبادرة توفر له دواء ومستلزمات، وذلك بالتنسيق مع أماكن طبية على مستوى الجمهورية، والشريك الأول هو وزارة التعليم العالى ومستشفياتها الجامعية فى كل المحافظات».

وتابع: «وقّعنا بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للعمل داخل ١٦ مستشفى بالجامعة، وتم تخصيص غرفة للمبادرة وأطباء الأوعية الدموية، وهناك قائمة بالمرضى المترددين على الغرفة كل شهر للحصول على الدواء، وهذا خارج المبادرة يكلفه حوالى ٩٥٠ جنيهًا، ويحتاج إلى علبتين بنحو ١٧٠٠ جنيه، ويتكلف شهريًا حوالى ٣٥٠٠ جنيه».

وقال: «الفريق الجامعى يتكفل بكل شىء، وبدأنا حاليًا فى أسيوط بسبب احتياج قطاع الصعيد للمبادرة، وتم افتتاح أول غرفة فى فرع جامعة الأزهر هناك، وخلال ٦ أشهر سيتم تجهيز ١٦ غرفة فى المستشفيات الجامعية».

واختتم: «الغرفة تخدم من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ مريض، وأملنا أن المبادرة تقدم وقاية ورعاية وحماية لمرضى القدم السكرى لحمايتهم من البتر والمساعدة على التئام جروحهم».

المدير التنفيذى للمبادرة:علاج شهرى ومتابعة حتى الشفاء

ذكر أحمد صلاح، المدير التنفيذى لمبادرة «قدم صحيح» لعلاج مرضى القدم السكرى لغير القادرين، أن هناك ٩ ملايين مواطن مصاب بمرض السكرى، من بينهم نحو مليون مواطن مصابون بمرض القدم السكرى، مشيرًا إلى أن إهمال العلاج فى هذه الحالة قد يؤدى إلى البتر، خاصة أن المريض قد لا يعرف حقيقة مرضه ولا يشعر بأى أعراض إلا فى مرحلة متأخرة.

وقال: «مريض القدم السكرى يحتاج علاجًا شهريًا بحوالى ٢٠٠٠ جنيه، إلى جانب مستلزمات طبية أخرى، خاصة تغيير الضمادات على الجروح بشكل يومى، مع توفير المتابعة المستمرة لحالته، لكنه يمكن أن يتماثل للشفاء خلال ٤ إلى ٦ أسابيع من الرعاية».

وأضاف: «لذلك بدأت المبادرة فى تجهيز ١١ مستشفى جامعيًا، منذ أغسطس الماضى، بالتعاون مع الجامعات وعيادات جراحة الأوعية الدموية، لإعداد غرف مخصصة للكشف عن مرضى القدم السكرى واستقبال الحالات المصابة بهذا المرض، ومن المقرر أن يصل عدد المستشفيات إلى ٢٨ مستشفى فى نهاية العام الحالى».