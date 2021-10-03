الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يهنئ الرئيس بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أرسل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء في نص البرقية: «يطيب لي بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن مواطني محافظة المنيا، أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.. أعادها الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، فلقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر في ضمير الأمة ووجدانها، وصار رمزًا متجددًا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة، التي خاضت وما زالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة، وتتجدد مع ذكريات أيام المجد الخالدة طاقات العمل والفداء، لتجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة كل التحديات لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.. داعيًا المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويكلل جهودكم بالنجاح في كل خطاكم لما فيه عزة وطننا وأن يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق».

كما بعث المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسادة قادة القوات والأفرع، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ وعدد من السادة الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ .

وتقدم محافظ المنيا بخالص التهنئة لجموع الشعب المصري، وأهالي محافظة المنيا بصفة خاصة، معربًا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه وسوء.

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محافظ المنيا يهنئ إحباط مخطط الإخوان لاغتيال الرئيس السيسي الذكري 48 لأنتصارات أكتوبر برقية لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء اللواء أسامة القاض

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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