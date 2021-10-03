الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 (التفاصيل كاملة)

موعد ظهور نتيجة تنسيق
موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية

تصدر موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021، محركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة، وذلك مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، فقد يرغب الطلاب في معرفة الكلية التي يلتحقون بها.

"الدستور" توضح لجمهور القراء خلال السطور القادمة موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية، ضمن الخدمات التي تقدمها على مدار الساعة.

موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 

من المقرر إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الجديد 2021-2022 حال وصول قاعدة البيانات الخاصة بمن سجلوا بياناتهم غدا، وجار العمل عليها فورا، على أن يكون إعلان نتيجة التنسيق للمرحلتين الأولى والثانية اليوم  الأحد أو غدا الإثنين، وذلك بعد الانتهاء منها، والإطلاع على البيانات كافة، وذلك طبقا لتصريحات الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني.

 

مؤشرات نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

وبحسب ما أعلنته جامعة الأزهر، خلال الأيام الماضية، فإنّ مؤشرات نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021، انخفضت بنسبة 2% على الأقل في الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة، مثل الطب، الصيدلة، الهندسة، وطب الأسنان، مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الطب 95%، وطب الأسنان 95%، والصيدلة 94%، والهندسة 90%، والإعلام 83%، لهذا العام.

كيفية الاستعلام عن تنسيق جامعة الأزهر 2021-2022

ويستطيع طلاب الثانوية الأزهرية، الذين يرغبون في معرفة نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الجديد 2021 - 2022، معرفة موعد النتيجة من خلال الدخول عبر رابط تعلن عنه جامعة الأزهر خلال الساعات المقبلة حتى يتمكن كل طالب من معرفة الكلية التي يلتحق بها.

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وبعد معرفة موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021، من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2021- 2022، وفقا للخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر، ويستمر حتى 16 يونيو 2022. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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