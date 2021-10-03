الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2021

تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب

بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعن نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، يبحث الكثير من الطلاب على موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب.

موعد تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2021

حيث أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، عن بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية، بدءاً من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء الموافق 6/10/2021 وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت.

شروط تقليل الاغتراب 2021

كما أكد مكتب التنسيق أن مرحلة تقليل الاغتراب تتم  وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن وهي، التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، و التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. 

كما يجب  الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي ،  والتحويل يكون عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، ويكون التحويل يكون لمرة واحدة فقط، بجانب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، و أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. 

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وأضاف مكتب التنسيق اما التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة،  فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

تنسيق المرحلة الثالثة 2021

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الجمعة الماضي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:-

  • عدد الطلاب المتقدمين الشعب العلمية 113131
  • الشعبة الأدبية 82635 الإجمالي 195766
  • عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة بالكليات الجامعية الشعب العلمية 79376 الشعبة الأدبية 20681 بإجمالي عدد طلاب 100057
  • معاهد تابعة للوزارة للشعبة العلمية 28918 والشعبة الأدبية 60874 بإجمالي عدد طلاب 89792
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