جامعة مطروح تشارك في قمة تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة بالجامعة المصرية اليابانية

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، إن مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو) بالجامعة، شارك في فعاليات قمة تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في الصناعة بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية.

وأشار رئيس جامعة مطروح إلى أن اليوم الأول للقمة تناول أحداث الثورة الصناعية الرابعة، الابتكار والتكنولوجيا والزراعة الذكية، إنترنت الأشياء وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخطة الدولة 2030.

وأضاف النجار أن القمة استعرضت التعريف بالحاضنات التكنولوجية الاجتماعية والهادفة للربح، الاتجاه إلى إشراك المجتمع في النشاط الاقتصادي عن طريق ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات وتنمية العنصر البشري بما يتواكب مع سوق العمل، وكذلك تنظيم جولة في الجامعة المصرية اليابانية لرؤية المعامل الدراسية والبحثية والجديد في الميكاترونيكس وصناعة الروبوتات وغيرها من التحديات الصناعية والابتكارات الحديثة.