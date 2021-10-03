شحن 5 آلاف طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

اقتصادية قناة السويس شحن 5 الاف طن صودا كاوية وتفريغ 54 سيارة و 42 حفار وتداول 26 سفينه بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة «AHMED TELLI» التي ترفع علم تركيا، ويبلغ طولها 114 مترا والغاطس 6.3 متر، وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

كما استقبل الميناء السفينة «HE SHIN» التي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 190 مترًا، والغاطس 7.8 متر، وذلك لتفريغ 54 سيارة و42 حفار بالميناء .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد، سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول 3 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة، كما استقبل الميناء سفينتي بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ، لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

على جانب آخر، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر عن استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحري، حيث تم استقبال السفينة "AL RAHMANI" القادمة من ميناء الإسكندرية، والتي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 81 مترًا، والغاطس 13 مترًا، وذلك لشحن 3400 طن ملح إلى لبنان.

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول هذه السفينة فإنها تعتبر الثالثة والأربعين التي تدخل الميناء منذ بدء تشغيله في يناير الماضي، والثالثة والعشرين من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 100 ألف طن.