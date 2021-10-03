وفاء عامر تدخل معسكرا مغلقا استعدادا لحكاية «إن كبر ابنك»

تعاقدت الفنانة وفاء عامر مؤخرا على تقديم حكاية جديدة من مسلسل زي القمر باسم "إن كبر ابنك"، ضمن حكايات المسلسل المعروض حاليا على شاشة "سي بي سي" ويقدم عدد من الحكايات الاجتماعية الشيقة.

وتدخل وفاء عامر معسكرا مغلقا استعدادا لتصوير العمل خلال الساعات المقبلة، و يكثف مخرج العمل التصوير للانتهاء من العمل في الوقت المطلوب، وتقدم دور سيدة تواجه الكثير من المصاعب وتعمل على حماية كل المقربين منها مثل شقيقها وابنائها.

- أبطال حكاية ان كبر ابنك

وحكاية “إن كبر ابنك” من مسلسل زي القمر يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين مع الفنانة وفاء عامر، وهم الفنان ناصر سيف، والفنانة أميرة العايدي، والفنان شريف الغريب والحكاية الجديدة من تأليف حسن صالح ومن إخراج معتز حسام.

واختار المؤلف عدد كبير من النجوم والوجوه الجديدة للمشاركة في مسلسله الجديد "حلم الأسمرات"، وعلى رأسهم النجمة وفاء عامر وصابرين ومحمد رياض ونضال الشافعى وأنوشكا ومدحت تيخة وسميرة عبد العزيز ومحمود الجابرى وعلاء مرسى ونهال عنبر وياسمين على ومصطفى حشيش وعمر زهران ووائل الفشنى وهايدى رفعت وعبد الخالق أحمد ويوسف الأسدى وأسما ماهر وقمر السباعى ووردشان وجنا عبد المنعم ومروج وعبدالله حنفى وهايدى كابوه وصابر إمبابى وسليم سليمان وسامح السيد ورشا الخطيب.