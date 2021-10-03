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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار الأمريكى اليوم الأحد 3-10-2021

سعر الدولار الأمريكي
سعر الدولار الأمريكي

يتحدد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك، بشكل عام، من خلال العرض والطلب فى السوق المصرفى، ووفقا للكميات اللازمة من العملة الأجنبية لتصريف أعمال المستثمرين والمصدرين ورجال الأعمال، ولذلك تعمل البنوك المصرية والبنك المركزي، على توفير كميات الدولار الأمريكي يوميا. 


 سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم 

وشهدت الساعات الأولى للتداول استقرارًا كبيرًا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، اليوم الأحد، نظرا لتوفير الكميات اللازمة، وتدفقات المصريين العاملين في الخارج، مما ساهم في سد احتياجات سوق العملات الأجنبية ومنها الدولار. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 


واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى  15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب أخر سعر صرف اليوم 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية    


وحافظ الدولار على سعره مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى  15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 للشراء بينما سجل 15،65 للبيع. 

حافظ الدولار في بنك الإسكندرية على سعره مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري  15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.


حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى  15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع 

وسجل سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.


سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم 


حافظ سعر اليورو في البنك الأهلي عند مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.
 

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وائل لطفي

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