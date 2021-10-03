الأحد 03 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكندوز بـ140 جنيهاً.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم استقرارا اليوم الأحد في الأسواق، وسجل اللحم الكندوز 140-165 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو. 

وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو. 

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

الكندوز ب140جنيه والمفروض ب120 أسعار اللحوم الاسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

الإعصار شاهين.. فقدان شخصين أحدهما طفل فى «العامرات» بعمان

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

سعر صرف الدولار الأمريكى اليوم الأحد 3-10-2021

ضبط 4 بواقعة رقص شباب عراة بالسيوف في «زفة عفش» عروس بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة الطائفة اليهودية: افتتاح مؤتمر"موسى بن ميمون من قرطبة إلى القاهرة" بالجامعة الأمريكية

نتنياهو: حكومة إسرائيل برئاسة «بينيت» تتعاون مع الإخوان

رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل