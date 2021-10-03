البلح البارحي بـ25 جنيهاً.. أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة استقرارًا اليوم الأحد، فقد استقر سعر كيلو البرتقال البلدي ليتراوح ما بين 2 : 3.5 جنيه، في حين تراوح كيلو البلح الزغلول ما بين 4 : 7 جنيهات، أما كيلو الليمون البلدي فتراوح ما بين 5 : 9 جنيهًا.

سجل سعر البرتقال بلدي تراوحًا ما بين 2 : 3.5 جنيهات للكيلو (قفص)

وتراوح سعر البرتقال صيفي ما بين 5 : 9 جنيهات للكيلو (قفص)

وسجل سعر كيلو الجريب فروت تراوحًا ما بين 6 : 9 جنيهات (قفص)

كما سجل سعر كيلو الليمون بلدي ما بين 5 : 9 جنيهًا (شوال - قفص)

أسعار العنب

وسجل سعر كيلو العنب الرومي الأحمر تراوحًا ما بين 6 : 9 جنيهًا (تكنا بلاستيك - قفص - كرتونه)

وتراوح سعر العنب الكرمسن ما بين 9 : 15 جنيهًا للكيلو (كرتونة)

أسعار التفاح

كما سجل سعر التفاح الأمريكي تراوحًا ما بين 17 : 23 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

أسعار البلح

وتراوح سعر البلح الزغلول ما بين 4 : 7 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

كما استقر سعر البلح الرملي ليتراوح ما بين 5 : 8 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

كما استقر سعر البلح السيوي عند 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

وبلغ سعر بلح سلمى سجل تراوحًا ما بين 10 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

وتراوح سعر كيلو البلح البارحي ما بين 15 : 25 جنيهًا (قفص - كرتونة)

أسعار المانجو

واستقرت أسعار المانجو، ليتراوح سعر كيلو مانجو عويس ما بين 19 : 25 جنيهًا (كرتونة)

كما تراوح سعر المانجو الزبدية ما بين 14 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

وسجل سعر كيلو المانجو البلدي تراوحًا ما بين 9 : 15 جنيهًا (قفص - كرتونة)

وبلغ سعر كيلو مانجو فص سجل تراوحًا ما بين 20 : 40 جنيه (كرتونة)

وسجل سعر مانجو دبشه نحو 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو (قفص)

وتراوح سعر المانجو الصديقة ما بين 19 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة)

وسجل سعر كيلو المانجو البيض العجل تراوحًا بين 9: 15 جنيهًا (كرتونة)

وتراوح سعر المانجو السنارة ما بين 9 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص)

وسجل سعر مانجو كنت ما بين 15: 20 جنيهًا للكسلو (كرتونة)

وبلغ سعر كيلو مانجو كيت تراوح نحو 15 : 20 جنيه (كرتونة)