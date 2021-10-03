الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البلح البارحي بـ25 جنيهاً.. أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

فاكهة
فاكهة

شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة استقرارًا اليوم الأحد، فقد استقر سعر كيلو البرتقال البلدي ليتراوح ما بين 2 : 3.5 جنيه، في حين تراوح كيلو البلح الزغلول ما بين 4 : 7 جنيهات، أما كيلو الليمون البلدي فتراوح ما بين 5 : 9 جنيهًا.
سجل سعر البرتقال بلدي تراوحًا ما بين 2 : 3.5 جنيهات للكيلو (قفص)

وتراوح سعر البرتقال صيفي ما بين 5 : 9 جنيهات للكيلو (قفص)

وسجل سعر كيلو الجريب فروت تراوحًا ما بين 6 : 9 جنيهات (قفص)

كما سجل سعر كيلو الليمون بلدي ما بين 5 : 9 جنيهًا (شوال - قفص)

أسعار العنب
وسجل سعر كيلو العنب الرومي الأحمر تراوحًا ما بين 6 : 9 جنيهًا (تكنا بلاستيك - قفص - كرتونه)

وتراوح سعر العنب الكرمسن ما بين 9 : 15 جنيهًا للكيلو (كرتونة)

أسعار التفاح
كما سجل سعر التفاح الأمريكي تراوحًا ما بين 17 : 23 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

أسعار البلح
وتراوح سعر البلح الزغلول ما بين 4 : 7 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

كما استقر سعر البلح الرملي ليتراوح ما بين 5 : 8 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

كما استقر سعر البلح السيوي عند 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

وبلغ سعر بلح سلمى سجل تراوحًا ما بين 10 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

وتراوح سعر كيلو البلح البارحي ما بين 15 : 25 جنيهًا (قفص - كرتونة)

أسعار المانجو
واستقرت أسعار المانجو، ليتراوح سعر كيلو مانجو عويس ما بين 19 : 25 جنيهًا (كرتونة)

كما تراوح سعر المانجو الزبدية ما بين 14 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة)

وسجل سعر كيلو المانجو البلدي تراوحًا ما بين 9 : 15 جنيهًا (قفص - كرتونة)

وبلغ سعر كيلو مانجو فص سجل تراوحًا ما بين 20 : 40 جنيه (كرتونة)

وسجل سعر مانجو دبشه نحو 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو (قفص)

وتراوح سعر المانجو الصديقة ما بين 19 : 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة)

وسجل سعر كيلو المانجو البيض العجل تراوحًا بين 9: 15 جنيهًا (كرتونة)

وتراوح سعر المانجو السنارة ما بين 9 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص)

وسجل سعر مانجو كنت ما بين 15: 20 جنيهًا للكسلو (كرتونة)

وبلغ سعر كيلو مانجو كيت تراوح نحو 15 : 20 جنيه (كرتونة)

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وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

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