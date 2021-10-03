البطاطس بـ6.5 جنيه.. أسعار الخضروات اليوم الأحد بسوق العبور

شهدت أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة استقرارًا، اليوم الأحد، إذ استقرت أسعار الطماطم لتتراوح ما بين 2.75 و5.5 جنيه للكيلو، في حين تراوحت أسعار الكوسة ما بين 3: 5.5 جنيه للكيلو.

كما ثبتت أسعار الفاصوليا لتتراوح ما بين 9 و15 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر البامية ما بين 5 و9 جنيهات للكيلو.

وشهد سعر كيلو الطماطم تراوحًا ما بين 2.75 : 5.5 جنيه لحمولة (قفص/ 18 كيلو)

وتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 4.5 : 6.5 جنيه حمولة (شوال/ من 55 إلى 81 كيلو)

وسجلت أسعار كيلو البصل تراوحًا ما بين 2.25 : 3.25 جنيه (شوال/ من 55 إلى 71 كيلو)

وتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 3 : 5.5 جنيه (قفص/ من 20 إلى 35 كيلو)

كما تراوح سعر كيلو الجزر دون عروش من 3 : 4 جنيهات (شوال/ من 55- 71 كيلو)

وسجل سعر كيلو الفاصوليا تراوحًا بين 9 : 15 جنيهًا (شوال/ 55 كيلو)

وتراوح سعر كيلو البامية الخضراء بين 5 : 9 جنيهات (مقطف خوص)

وسجل سعر القلقاس استقرارًا ليتراوح ما بين 3 و6 جنيهات للكيلو (للشوال)

وسجل سعر الثوم استقرارًا ليتراوح سعر الكيلو بين 18 و22 جنيهًا (للشوال/ كرتونة)

وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي تراوحًا ما بين 2 : 4 جنيهات (شوال/ 55 كيلو)

كما سجل سعر كيلو الباذنجان الرومي تراوحًا ما بين 1.5 : 3.5 جنيه (شوال/ 55 كيلو)

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الأبيض نحو 1.5 : 3.5 جنيه (شوال/ من 55 إلى 81 كيلو)

وتراوح سعر الفلفل رومي بلدي ما بين 3 : 5.5 جنيه للكيلو (شوال/ 55 كيلو)

وسجل سعر الفلفل رومي صوب استقرارًا عند 5 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

وترواح سعر كيلو الفلفل الحامى البلدي ما بين 2.5 : 4.5 جنيه (شوال 55 كيلو)

وتراوح سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) ما بين 10 : 14 جنيهًا للكيلو (قفص 16 كيلو).