السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدأ صرفها أمس.. أسعار 28 سلعة تموينية على بطاقة التموين

التموين
التموين

بدأت وزارة التموين، أمس، تسليم المقررات التموينية لشهر أكتوبر عبر البدّالين التموينيين والبقالين وأصحاب مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين شهر أكتوبر2021.

وتستعرض «الدستور» أسعار 28 سلعة تموينية تصرف على بطاقة التموين، وتتضمن:

1- زيت خليط 1 لتر بسعر 21 جنيها.

2- سكر معبأ 1 كجم بسعر 8.5 جنيه.

3- مكرونة 1 كجم بسعر 7.60 جنيه.

4- مكرونة 500 جرام بسعر 4 جنيهات.

5- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 8 جنيهات.

7- مسلى صناعي 800 جم بسعر 17.25 جنيه.

8- جبنة 250 جم بسعر 5 جنيهات.

9- جبنة 500 جم بسعر 9.50 جنيه.

10- مسحوق اتوماتيك 1 كجم بسعر 15.75 جنيه.

11- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

12- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

13- صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

14- لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

15- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

16- الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

17- فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.

18- دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.

19- دقيق ورقي 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.

20- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه .

21- علبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه.

22- كيس ملح  طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.

24- ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه.

25- كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.

26 - علبة مرقة دجاج 8 مكعب بسعر 3 جنيهات.

27- كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

28- كمامة قماش بسعر 8.5 جنيه، ونوع آخر بسعر 5.5 جنيه.

لتر عرض قطع دجاج وزارة التموين عدد ملح غذائية معا بدء تسليم الفراخ ابو 400 فارق نقاط الخبز الاستهلاكية المقررات التموينية كرون المجمعات طاقات عبر عنب علب ملح طعام غير البط الاستهلاك مجمد مسلي صناعي بطاقة التموين شهر سبتمبر أسعار السلع التموينية منافذ المجمعات الاستهلاكية لبرج 2 2 المنتجات الغذائية وغير الغذائية توال ضمن سلع فارق نقاط الخبز وورق كرنب مجمد البرجر المجمدة اللحوم المفرومة بط مسكوفى مجمد السج شهر سبتمبر 2021 مقررات التموين اللحوم المجمدة أسعار السلع الخبز المجمعات الاستهلاكية مشروع جمعيتي سكر شهر سبتمبر بطاقات التموين مقر السلع التموينية 2021 بطاقة التموين

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وائل لطفي

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