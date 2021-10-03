الأحد 03 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح معرض الفنان طه القرنى جدارية الجوع بقاعة آزاد.. اليوم

بوستر المعرض
بوستر المعرض

تنطلق في السادسة من مساء اليوم الأحد، فعاليات المعرض الفردي الخاص، للفنان التشكيلي الكبير طه القرني، والذي يقام تحت عنوان "جدارية الجوع"، بقاعه آزاد في مقرها الكائن بــ 4 شارع محمد أنيس أمام سفارة الصين بالزمالك.

 

وقال الفنان طه القرني لــ"الدستور": يضم معرض "جدارية الجوع" 45 عمل فني، من ضمنهم الجدارية نفسها، والتي يبلغ طولها عشرة أمتار، علي أربعة مقاطع، كل مقطع منهم طوله مترين ونصف في ارتفاع مترين. أعمال المعرض كلها زيت علي أتوال . ويستمر المعرض حتي 28 أكتوبر الجاري.

87157127_10157373749563229_5973435477280161792_n
الفنان طه القرني

وعن معرضه "جدارية الجوع" يقول الناقد الدكتور طاهر حلمي: حالة تعبيرية متفردة باسلوب السرد الملحمي، يستعرض الفنان الدكتور طه القرني، إحدى أهم جدارياته الجديدة  الملحمية  الطابع، من منظور عين الطائر. هذا الأسلوب الذى  تحتضنه أعماله الأخيرة  وبمجموعات لونية جريئة ومتمكنة تميز بها الفنان "طه القرني "في لوحاته.  

 

وجدارية "الجوع" التي هي عنوان ملحمته الجديدة ، لم تكن حديثة التناول موضوعيا ، بقدر أهميتها التشكيلية، في التناول البنائي في العمل بمنظور جرئ يصعب تناوله في موضوعات كبيرة ذات الطابع السردى الملحمي بأسلوب أفقي لا يحمل خطوطا أرضية كالعادة ؛ لاستقرار العناصر عليها، بل كانت العناصر تستقر بشكلا مذهل علي أرضية العمل التي لا تحمل هوية محددة، وكأن الفنان يرد أن يؤكد علي أن الحالة الرئيسية موضوع العمل لا تحمل أرضا بعينها ، بل هي حالة منتشرة في أوطان كثيرة وبشكل مخيف.

244402171_10158806362398229_2455818950731952084_n

ويستطرد حلمي: حالة من التمكن والبراعة عالية في تحقيق وحدة العمل من خلال البنائيات المتنوعة وارتباطها الوثيق بالمجموعات اللونية التي كانت مصدرا خصبا لوجود العديد من القيم التعبيرية المشحونة داخل شخصيات العمل والتي أضفت الحالة الدرامية بشكل مؤثر علي المتلقي.

 

وحالة من الاختصارات في عناصر العمل  ساعدت، بل أعطت نوعا من الراحة والتركيز علي هدفية الفنان من العمل وسعيه إلي عدم ازعاج المتلقي ، وجعل بؤرة العمل "الجوع" هي هدفه الرئيسي. الجدارية تتحرك بشكل بطئ مملؤة بشخصيات نحيفة متهالكة برؤوس كبيرة وعيون تسكنها الحسرة والحزن والاستسلام لواقع مرير ومؤلم.. حتي أطعمتهم تحمل نفس الصفات الجسمانية لشخصيات اللوحة، مما زاد من ترابطها وتأكيدها علي وحدة العمل ..

 

وكان للون البطولة العظمي لحالة السرد تلك ، فأخذ من نفس المجموعة اللونية اللون الذهبي الذي يسطع كضوء القمر في ليلة البدر، محملة بأيادى منحولة لا تحمل سوى بقايا أجساد متناحلة ومتهالكة مختصرة في عظام  بحالته النهائية .

 

حالة من الايجابية مملؤة بالشجن والألم استطاع الفنان الكبير "طه القرني" أن يسقطها علي العمل  بأسلوبه السردى الملحمي الفائق المملوء بحالات من الابداع التشكيلي والبنائي مثمرة قيم تعبيرية متعددة ومختلفة تميز بها الفنان وأصبحت بصمة متفردة تميز بها، وتفرد علي الساحة التشكيلية في مصر والعالم العربي ..

الفنان طه القرني معرض جدارية الجوع قاعة آزاد الساحة التشكيلية المجموعات اللونية

مواد متعلقة

افتتاح معرض «نغمات التفرغ» للفنان سيد البيبانى بالأوبرا.. الليلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

أول رد من الزمالك على قرار بطلان الدعوة للانتخابات

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

قرار مفاجئ من «الشباب والرياضة» بشأن انتخابات الزمالك

إصابة أكثر من 60 شخصا جراء إعصار «شاهين» جنوب شرق إيران

رئيس الوزراء اليمنى يوجه بوضع حد سريع للأحداث المؤسفة بمديرية كريتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: حكومة إسرائيل برئاسة «بينيت» تتعاون مع الإخوان

رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين