افتتاح معرض الفنان طه القرنى جدارية الجوع بقاعة آزاد.. اليوم

تنطلق في السادسة من مساء اليوم الأحد، فعاليات المعرض الفردي الخاص، للفنان التشكيلي الكبير طه القرني، والذي يقام تحت عنوان "جدارية الجوع"، بقاعه آزاد في مقرها الكائن بــ 4 شارع محمد أنيس أمام سفارة الصين بالزمالك.

وقال الفنان طه القرني لــ"الدستور": يضم معرض "جدارية الجوع" 45 عمل فني، من ضمنهم الجدارية نفسها، والتي يبلغ طولها عشرة أمتار، علي أربعة مقاطع، كل مقطع منهم طوله مترين ونصف في ارتفاع مترين. أعمال المعرض كلها زيت علي أتوال . ويستمر المعرض حتي 28 أكتوبر الجاري.

الفنان طه القرني

وعن معرضه "جدارية الجوع" يقول الناقد الدكتور طاهر حلمي: حالة تعبيرية متفردة باسلوب السرد الملحمي، يستعرض الفنان الدكتور طه القرني، إحدى أهم جدارياته الجديدة الملحمية الطابع، من منظور عين الطائر. هذا الأسلوب الذى تحتضنه أعماله الأخيرة وبمجموعات لونية جريئة ومتمكنة تميز بها الفنان "طه القرني "في لوحاته.

وجدارية "الجوع" التي هي عنوان ملحمته الجديدة ، لم تكن حديثة التناول موضوعيا ، بقدر أهميتها التشكيلية، في التناول البنائي في العمل بمنظور جرئ يصعب تناوله في موضوعات كبيرة ذات الطابع السردى الملحمي بأسلوب أفقي لا يحمل خطوطا أرضية كالعادة ؛ لاستقرار العناصر عليها، بل كانت العناصر تستقر بشكلا مذهل علي أرضية العمل التي لا تحمل هوية محددة، وكأن الفنان يرد أن يؤكد علي أن الحالة الرئيسية موضوع العمل لا تحمل أرضا بعينها ، بل هي حالة منتشرة في أوطان كثيرة وبشكل مخيف.

ويستطرد حلمي: حالة من التمكن والبراعة عالية في تحقيق وحدة العمل من خلال البنائيات المتنوعة وارتباطها الوثيق بالمجموعات اللونية التي كانت مصدرا خصبا لوجود العديد من القيم التعبيرية المشحونة داخل شخصيات العمل والتي أضفت الحالة الدرامية بشكل مؤثر علي المتلقي.

وحالة من الاختصارات في عناصر العمل ساعدت، بل أعطت نوعا من الراحة والتركيز علي هدفية الفنان من العمل وسعيه إلي عدم ازعاج المتلقي ، وجعل بؤرة العمل "الجوع" هي هدفه الرئيسي. الجدارية تتحرك بشكل بطئ مملؤة بشخصيات نحيفة متهالكة برؤوس كبيرة وعيون تسكنها الحسرة والحزن والاستسلام لواقع مرير ومؤلم.. حتي أطعمتهم تحمل نفس الصفات الجسمانية لشخصيات اللوحة، مما زاد من ترابطها وتأكيدها علي وحدة العمل ..

وكان للون البطولة العظمي لحالة السرد تلك ، فأخذ من نفس المجموعة اللونية اللون الذهبي الذي يسطع كضوء القمر في ليلة البدر، محملة بأيادى منحولة لا تحمل سوى بقايا أجساد متناحلة ومتهالكة مختصرة في عظام بحالته النهائية .

حالة من الايجابية مملؤة بالشجن والألم استطاع الفنان الكبير "طه القرني" أن يسقطها علي العمل بأسلوبه السردى الملحمي الفائق المملوء بحالات من الابداع التشكيلي والبنائي مثمرة قيم تعبيرية متعددة ومختلفة تميز بها الفنان وأصبحت بصمة متفردة تميز بها، وتفرد علي الساحة التشكيلية في مصر والعالم العربي ..