الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

وزير الرياضة: نسعى لتوسيع قاعدة مشاركة الشباب فى مختلف المجالات والرياضات

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بحضور الدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد المصري الرياضي للشركات والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا بوزارة الشباب والرياضة، ورئيس لجنه قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمود حسن وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ختام بطولة الجمهورية للشركات في نسختها ال 54، والتي تقام تحت رعاية السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

 

وأعرب "صبحي" عن سعادته بحضور ختام بطولة الشركات في نسختها الحالية، لافتًا إلى أن البطولة شهدت العديد من المنافسات والتي تم فيها العمل على توسيع قاعدة المشاركين في هذه النسخة، حيث تنافس أكثر من 15 ألف رياضى في 101مسابقة وهم ممثلين لـ272 شركة.

 

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة للشباب في مصر في مختلف المجالات والرياضات، الأمر الذي يعود بالنفع على الصحة العامة للشباب والنشء والنهوض بالمجتمع، مؤكدًا أن هذه النسخة مميزة والتي انطلقت من مدينة الأمل، وهي المنطقة التي تم تطويرها لتكون دافعًا للجميع لمواصلة العمل والمثابرة من أجل النجاح، وهو ما تعكف عليه الدولة المصرية تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

واختتم صبحي كلمته متمنيًا التوفيق للجميع في النسخة القادمة، ضمن منافسات تجمع الجميع في روح من الأخاء والتنافس الشريف بين الجميع.

 

فيما تقدم اللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في كلمته بالترحيب بالدكتور أشرف صبحي، والدكتور حسني غندر، وجميع المشاركين في بطولة الشركات، مؤكدًا أن استضافة بورسعيد لبطولة الشركات في نسختها الحالية، أمر يدعو إلى التفائل بالمستقبل والنظر إلى الإمام دائمًا نحو التقدم والازدهار، لافتًا إلى أن التنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة يتم على أعلى مستوى وبمتابعة شخصية من الوزير في مختلف المجالات وهو الأمر الذي أدى إلى التطور الملحوظ في أداء البطولة في نسختها المنتهية.

 

فيما تقدم الدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد المصري الرياضي للشركات بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للاتحاد الرياضي للشركات والمساعدة التي قدمها من أجل إنجاح البطولة، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة في الفترة الأخيرة شهدت طفرة في الأداء والتعاون الجاد والصادق مع مختلف الاتحادات المصرية، الأمر الذي ساهم في الوصول لهذه المرحلة المتقدمة من الرياضة ونشر ثقافة الرياضة في مختلف محافظات الجمهورية.

 

وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة.

وزير الشباب توسيع قاعده أبطال الرياضة

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وائل لطفي

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