السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان: مشروع القانون الأمريكي حول دور إسلام آباد في مساعدة طالبان «غير عادل»

عمران خان
عمران خان

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، إن مشروع القانون الأمريكي الذي تم طرحه في مجلس الشيوخ مؤخرًا حول دور باكستان في سيطرة طالبان على كابول هو "أمر غير عادل"، مضيفًا أنهم "يبحثون عن كبش فداء، يجب أن يتوصلوا إلى حل ويفكروا في شعب أفغانستان".

وأكد عمران خان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية، رفضه بشدة المزاعم القائلة بأن باكستان كانت تساعد طالبان في الاستيلاء على أفغانستان.

وحذر من انهيار أفغانستان وانتشار الفوضى والأزمات الإنسانية ما لم تكن هناك مساعدة خارجية على المدى القصير، مضيفًا "أن باكستان ستكون الدولة الأكثر تضررًا إذا كانت هناك فوضى".

وحول الاعتراف بتشكيل طالبان، قال عمران خان: إن الحكومة الباكستانية تجري مشاورات مع جميع الدول المجاورة في هذا الشأن، قائلا "على الولايات المتحدة أن تعترف بالواقع الجديد إن عاجلا أم آجلا".

وأكد أنه لا يوجد حل عسكري للقضية الأفغانية، قائلا "باكستان لا تؤمن بالحلول العسكرية"، موضحا أن "الحكومة الشاملة تعني أفغانستان مستقرة بعد أربعة عقود من الحرب".

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن مخاوفه من محاولة أعضاء حركة طالبان باكستان، وتنظيم داعش الإرهابي، العبور إلى باكستان للانضمام إلى الشعب الأفغاني العادي عند المعابر الحدودية، قائلا "نجري محادثات مع بعض الجماعات بشأن عملية مصالحة".

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان باكستان طالبان أفغانستان

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