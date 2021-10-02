الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط مواد مخدرة مخالفة للقانون

الضبطية
الضبطية

ضبط رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر لطيران القادمة من اسطنبول اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب أمريكي الجنسية قادم من تركيا .

وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد مجاهد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف تامر رمزى رئيس القسم لتفتيش حقائبه فتبين وجود 55 بذرة من بذور الماريجوانا المخدرة و٢٧ جرام من نبات الماريجوانا المخدر و٧١ جرام من مخدر الكوكايين بين طيات الملابس مخبأة داخل حقائبه .

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 156 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

تعديل القادم الجن أحمد مجاهد الكوكايين بين قسم دير محاولات

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