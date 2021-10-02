أوبريت عبور جديد للاحتفال بنصر أكتوبر على هامش ختام دوري الشركات

شهد ختام فعاليات بطولة الشركات، السبت، عدد من العروض الفنية التي قدمها شباب وأطفال بورسعيد بفرقة عمرو عجمي، وذلك احتفالاً بنجاح البطولة وبنصر أكتوبر 1973.

أوبريت عبور جديد للاحتفال بنصر أكتوبر

تضمنت الاحتفالات إقامة عروض فنية على الأغاني والأناشيد الوطنية، وتم عرض أوبريت استعراضي يحمل اسم عبور جديد، وذلك احتفالاً بنصر أكتوبر المجيد علي هامش فعاليات البطولة.

أوبريت عبور جديد للاحتفال بنصر أكتوبر

على هامش الفعاليات، تم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وتم تسليمهم درع وكأس وسط مشهد احتفالي كبير، وتصفيق وزغاريد من مشجعي الفرق الفائزة.

أوبريت عبور جديد للاحتفال بنصر أكتوبر

أوبريت عبور جديد للاحتفال بنصر أكتوبر