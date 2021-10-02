السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

على هامش بطولة الشركات.. فليم تسجيلي يوثق مواقف المشير طنطاوي

الفيلم التسجيلي
الفيلم التسجيلي

شهد حفل ختام فعاليات بطولة الشركات، السبت، عرض فيلم تسجيلي يوثق مواقف المشير حسين طنطاوي في القوات المسلحة المصرية، وفترة توليه مسؤولية إدارة شئون البلاد.

ووثق الفيلم التسجيلي صفات كان يتمتع بها المشير طنطاوي وهى الشجاعة والإقدام والثقة بالنفس، والانتماء للعسكرية المصرية، كما أكد الفيلم أن المشير طنطاوي كان رجلاً عسكرياً محترفاً، وتحمل مسؤولية الوطن في فترة خطيرة، واستطاع أن يعبر به وأن يحفظ أمنه، وكان دائمًا مع الشعب وانحاز إليه في كل المواقف.

جاء ذلك خلال فعاليات بطولة الشركات التي حملت اسم حياة كريمة، لتوثيق جهود الدولة والرئيس السيسي في القضاء علي العشوائيات وتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل للمصريين واطلق الوزير فعالياتها من قرية الأمل- الهجانة سابقاً وهي أحد قري حياة كريمة. 

فيلم مشاهدة افلام تسجيلية بورسعيد استعراض دوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

أول رد من الزمالك على قرار بطلان الدعوة للانتخابات

قرار مفاجئ من «الشباب والرياضة» بشأن انتخابات الزمالك

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

«المهن الموسيقية» تحذر من التعامل مع مروان بابلو

عبدالمجيد محمود: «الجاسوس مرسي» أصدر قرارًا بإقالتي وعدت لمنصبي بقوة القانون

باعتراف صريح.. «آخر النهار» يكشف سر القبض على الشيخ محمود شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة