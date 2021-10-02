على هامش بطولة الشركات.. فليم تسجيلي يوثق مواقف المشير طنطاوي

شهد حفل ختام فعاليات بطولة الشركات، السبت، عرض فيلم تسجيلي يوثق مواقف المشير حسين طنطاوي في القوات المسلحة المصرية، وفترة توليه مسؤولية إدارة شئون البلاد.

ووثق الفيلم التسجيلي صفات كان يتمتع بها المشير طنطاوي وهى الشجاعة والإقدام والثقة بالنفس، والانتماء للعسكرية المصرية، كما أكد الفيلم أن المشير طنطاوي كان رجلاً عسكرياً محترفاً، وتحمل مسؤولية الوطن في فترة خطيرة، واستطاع أن يعبر به وأن يحفظ أمنه، وكان دائمًا مع الشعب وانحاز إليه في كل المواقف.

جاء ذلك خلال فعاليات بطولة الشركات التي حملت اسم حياة كريمة، لتوثيق جهود الدولة والرئيس السيسي في القضاء علي العشوائيات وتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل للمصريين واطلق الوزير فعالياتها من قرية الأمل- الهجانة سابقاً وهي أحد قري حياة كريمة.