الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

مستوحاة من ظروف البلاد وأزياء الأجداد.. عروض أزياء المصممين الموهوبين عالميا

عروض أزياء المصممين
عروض أزياء المصممين الموهوبين عالميا

التقت مجلة «فوج» بعدد من المصممين الشباب الواعدين خلال أسبوع الموضة في باريس، في صالة العرض الخاصة بهم ليكشف هؤلاء المصممون عن أفضل المجموعات الخاصة بهم  لربيع وصيف 2022، وكيف تم اختيار هذه التصميمات؟ وفيما يلي أبرز هؤلاء المصممون الشباب المبدعين وفقا لموقع VOGUE 


ليزي هيربروج ورشيمي بوتر


هذا الموسم  يثبت مصممو علامة Botter التجارية  ليزي هيربروج ورشيمي بوتر
 مرة أخرى التزامهم باستخدام بعض الأقمشة والمواد  المعاد تدويرها  والتي تم جمعها  من المحيطات.

وبلغت نسبة هذه المواد المعاد تدويرها  ما يقرب من 60٪ من نسبة الأقمشة المستخدمة في مجموعة أزياء ربيع وصيف 2022 مصنوعة من هذه المواد.


فيكتور وينسانتو

 

استوحى المصمم فيكتور وينسانتو مجموعته لربيع وصيف 2022 من الحياة الليلية في باريس، وقدم  المصمم  هذا الموسم عرضًا  جديدا  يجمع بين مسرحية ورقم سيرك حيث كانت المجموعات الخاصة بالملابس الداخلية تتقاطع مع الفساتين رائعة.


ليزي هيربروغ ورشيمي بوتر


جاءت مجموعة ربيع وصيف 2022 الخاصة بالمصمم الجنوب أفريقي ثيب ماجوجو تكريمًا لعائلته بعنوان علم الأنساب، وتكونت مجموعة الملابس من صور ظلية مستوحاة مباشرة من الصور العائلية.

وقال ثيب ماجوجو في البيان الصحفي للعرض التقديمي للمجموعة إنه قد اختلطت العصور في التصميم  ليتم إعادة تصميم التنانير المطوية والبلوزات ذات الثنيات التي كانت ترتديها جدته في الخمسينيات، والأكمام والتنانير القصيرة لوالدته في الستينيات لتظهر مره أخري في أزياء الوقت الحالي.


كينيث إيزي

احتفالًا بالأعمال الحرفية النيجيرية، قدم كينيث إيزي عرضًا نابضًا بالألوان لربيع وصيف 2022، معزز بقطع مصنوعة من أقمشةجديدة لأول مرة.
وتم تصميم 80 ٪ من إبداعات المصمم في نيجيريا، والباقي صنع  في إيطاليا في برنامج معين لينتج مزيجا محكما  من الأنماط ، وبرزت في مجموعة كينيث إيزي تفاصيل السبعينيات ، والخطوط الملونة ، ولمسات نهائية على شكل هوامش تضفي على الصور الظلية انسيابية مبهرة.

عروض أزساء اسبوع الموضة إبداعات مصممون الأزياء ليزي هيربروغ ورشيمي بوتر كينيث إيزي

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