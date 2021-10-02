أسباب وطرق علاج برودة الأطراف في الشتاء

تجلب أشهر الشتاء معها الطقس البارد ما يؤدي إلى حدوث برودة في اليدين والقدمين لمعظم الناس، ويجعلهم يشعرون بالمرض الشديد، حيث تنقبض أوعيتهم الدموية في الأطراف في فصل الشتاء البارد.

ويعد انخفاض الدورة الدموية في الساقين واليدين هو السبب وراء برودة اليدين والقدمين في الشتاء وتحدث بسبب آلية الدفاع الذاتي في الجسم التي تنظم درجة حرارته الأساسية، وفقا لموقع HEALTHY وفيما يلي أبرز أسباب برودة الأطراف في فصل الشتاء.

أسباب برودة اليدين والقدمين



تغيرات درجة الحرارة



يمكن أن نكون أحد أسباب برودة اليدين والقدمين هو التغيرات في درجات الحرارة ، وخيارات نمط الحياة والتقلبات الصحية.

الدورة الدموية



غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية عندما لا يصل الدم الدافئ إلى أطرافهم ، مما يجعلهم يشعرون بالبرد.

التدخين



غالبًا ما يشتكي المدخنون من برودة اليدين والقدمين لأن التدخين يجعل من الصعب وصول الدم إلى اليدين والقدمين.

ارتفاع مستويات الكوليسترول



قد يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى تكوين لويحات داخل الشرايين مما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية في الساقين واليدين.

فقر الدم



قد يتسبب فقر الدم أيضًا في برودة اليدين والقدمين، و إذا كنت تعاني من برودة اليدين والقدمين ، فتأكد من إجراء فحص الدم و تشمل الأسباب الكامنة وراء فقر الدم نقص فيتامين ب 12 ، أو حمض الفوليك، أو نقص مستويات الحديد أو أمراض الكلى المزمنة.

داء السكري



يتعرض الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لخطر متزايد من ضعف الدورة الدموية، و يتسبب مرض السكري في ارتفاع مستويات السكر في الدم مما يضيق الشرايين مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الأنسجة.

اضطرابات الأعصاب



اضطراب الأعصاب سبب آخر لحدوث برودة القدمين واليدين.

قصور الغدة الدرقية



قد يؤدي انخفاض مستوى هرمونات الغدة الدرقية أيضًا إلى برودة اليدين والقدمين، وقصور الغدة الدرقية هو حالة طبية تحدث عندما تكون الغدة الدرقية غير نشطة وتنتج مستويات منخفضة من هرمون الغدة الدرقية.

كما يؤذي انخفاض مستوى هرمون الغدة الدرقية إلي بطء عملية التمثيل الغذائي مما يؤثر على درجة حرارة الجسم والدورة الدموية

علاج ضعف الدورة الدموية في اليدين والقدمين



متابعة الوزن ومستويات مؤشر كتلة الجسم



الحفاظ على وزن صحي هو المفتاح لإبعاد جميع الأمراض، الأمر نفسه ينطبق على علاج ضعف الدورة الدموية في اليدين والقدمين.

تمرين القلب والأوعية الدموية



تمارين القلب والأوعية الدموية المنتظمة مثل المشي السريع والركض، تدعم نظام القلب والأوعية الدموية وتحسن الدورة الدموية.

الإقلاع عن التدخين والوجبات السريعة



توقف عن التدخين لأنه يتسبب في انقباض الأوعية الدموية ، ويقلل من تدفق الدم إلى اليدين والقدمين.

وينصح بتجنب الوجبات السريعة فهي لا تدعم صحة الدورة الدموية في الجسم.

موازنة مستويات الحديد



الحديد هو المكمل الأساسي اللازم لصنع الهيموجلوبين، وهو من خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى الأطراف، لذلك قم باتباع نظام غذائي من الأطعمة الغنية بالحديد ، مثل اللحوم الحمراء والعدس والفول والبقوليات لموازنة مستويات الأكسجين.