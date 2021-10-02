السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 220 محضرا تموينيا خلال حملة على المخابز والمحال التجارية بأسيوط

حملة على المخابز
حملة على المخابز والمحال التجارية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تحرير 220 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة مكبرة على المخابز والمحلات التجارية بقرى مركز ديروط.

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حملة على المخابز والمحال التجارية بأسيوط

وأكد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقانون وضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحلات والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

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حملة على المخابز والمحال التجارية بأسيوط

وأوضح اللواء عصام سعد إلى شن حملات دورية لرؤساء المراكز والأحياء للاطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق ومناسب والتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع المختلفة ومدى مطابقتها للمواصفات.

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حملة على المخابز والمحال التجارية بأسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لشن حملات مفاجئة للتفتيش والمتابعة خاصة في القطاع التمويني.

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حملة على المخابز والمحال التجارية بأسيوط

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات التموينية لضبط الاسعار ومراقبة الاسواق ، لافتا الى ان  الحملة التموينية بمركز ديروط تم تنفيذها برئاسة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وبمشاركة مسئولى التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة والتراخيص ومباحث التموين واستهدفت الأسواق والمخابز والمحلات التجارية ومنافذ البيع المختلفة وذلك للتأكد من صلاحية السلع المعروضة بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة بقرى المركز وتنوعت المحاضر بين محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجن والرغف وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم إعطاء المواطن بون صرف وعدم إعلان عن اسعار ومواعيد وعدم َوجود ميزان وتوقف عن الإنتاج خلال مواعيد العمل الرسمية وحيازة لحوم وكبدة و دهون وجبن ولانشون ومياه غازية ومياه معدنية منتهية الصلاحية.

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حملة على المخابز والمحال التجارية بأسيوط

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

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حملة على المخابز والمحال التجارية بأسيوط
اسيوط محافظة مجلس الوزراء مباحث التموين اجراءات غرفة عمليات محافظ أسيوط أصحاب المحلات منتهية الصلاحية الطب البيطري الطب الوقائي الإجراءات القانونية اللواء عصام سعد

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وائل لطفي

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