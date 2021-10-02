السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد

الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي

ناقش الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، استعدادات العام الدراسي الجديد لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى.

وشدد في لقائه مع نواب رئيس الجامعة، والأمين العام، ورئيس الإدارة المركزية للمدن؛ على أهمية غرس قيم الانتماء الوطني والجامعي من اليوم الأول للدِّراسة، وأن يتوافر بالكليات المناخ الملائم للدراسة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأن يعرف الطلاب أماكنهم في السكن بالمدن الجامعية ويستقروا فيها شريطة الحصول على لقاح كورونا، وتفعيل الأنشطة الطلابية في الكليات، وبحث تطبيق نظام الساعات المعتمدة في عدد من الكليات.

يذكر أنه حضر اللقاء الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والمحاسب مجدي أبوسكين، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن والأمن الجامعي، وسعيد يوسف، مدير المشتريات، وعادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب.

من ناحية  أخرى، أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اعتماد نتيجة تنسيق المدينة الجامعية للطلاب، مشيرًا إلى أنه جارٍ تباعًا نشر باقي الأسماء التي تنطبق عليها قواعد التسكين بالمدينة الجامعية. 

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يمكن للطلاب والطالبات التعرف على نتيجة تنسيق المدن الجامعية من الرابط 
http://azu.edu.eg/CityResult/
علمًا بأنه ستضاف أسماء أخرى خلال الأسبوع بعد الانتهاء من التنسيق فيما بينها.

وناشد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، منسوبي الجامعة سرعة التسجيل للحصول على التطعيم، خاصة أن التسكين بالمدينة الجامعية يشترط حصول الطالب أو الطالبة على لقاح فيروس كورونا.

رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي استعدادات العام الدراسي الجديد مناقشة الاستعدادت للعام الدراسي الجديد استقبال الطلاب الجدد والقدامى

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