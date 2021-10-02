سقوط صاحب مخزن بحوزته مواد غذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخزن بحوزته مواد غذائية مجهولة المصدر.

ونجحت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة فى ضبط (164 كيلو جرام دواجن – 110 كيلو لحوم – 90 كيلو جرام همبورجر – 600 كيلو دقيق – 400 كيلو جرام زيت طعام – 150 كيلو كاتشب "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها") بحوزة (صاحب مخزن مواد غذائية تابع لأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) وذلك لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد استخدامها بالمطعم المشار إليه غاشاً جمهور المستهلكين.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.