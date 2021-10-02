السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط صاحب مخزن بحوزته مواد غذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

عاطل
عاطل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخزن بحوزته مواد غذائية مجهولة المصدر.

ونجحت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة فى ضبط (164 كيلو جرام دواجن – 110 كيلو لحوم – 90 كيلو جرام همبورجر – 600 كيلو دقيق – 400 كيلو جرام زيت طعام – 150 كيلو كاتشب "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها") بحوزة (صاحب مخزن مواد غذائية تابع لأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) وذلك لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد استخدامها بالمطعم المشار إليه غاشاً جمهور المستهلكين.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مديرية أمن وزارة الداخلية طعام بدون ترخيص الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة ضبط صاحب مخزن الغش التجاري المواد الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

الدراسة في موعدها.. 5 تصريحات هامة لوزير التعليم عن العام الجديد

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

الرئيس السيسى يوجه بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء

كيروش يكشف سبب استبعاد شريف وأفشة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

إدارة سجون الاحتلال توزع الأسرى الفارين في 5 سجون مختلفة