السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

برنامج عروض مهرجان الأفلام الهندية بسينما الهناجر

سينما الهناجر
سينما الهناجر

 

ينظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي التابع لسفارة الهند بالقاهرة، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية، مهرجان الأفلام الهندية خلال الفترة من 3-6 أكتوبر 2021 بسينما الهناجر بالقاهرة. 

يأتي هذا في إطار مهرجان "آزادي كا أمريت ماهوتساف" للاحتفال بمرور 75 عاماً على استقلال الهند.

ويتضمن مهرجان الأفلام عرض مجموعة مختارة من الأفلام الهندية المعاصرة والخالدة التي شارك فيها عدد من أبرز نجوم السينما، وتبدأ عروض الأفلام في الخامسة مساءً.

وفيما يلي برنامج عروض الأفلام:

تشاك دي إنديا

3 أكتوبر 2021، الساعة 5 م، سينما الهناجر بالقاهرة

(تم إنتاج فيلم تشاك دي إنديا عام 2007، وتدور أحداثه في إطار رياضي حول مدرب يقوم بتشجيع فريق نسائي هندي للعبة الهوكي، حيث يعمل على التقريب بين عدد من اللاعبات الشابات ليشكل فريقاً منتصراً، و من ثم يقود الفريق إلى الفوز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد)


سواديس

4 أكتوبر 2021، الساعة 5 م، سينما الهناجر بالقاهرة

(تم إنتاج فيلم سواديس عام 2004، وتدور أحداثه حول عالم هندي يعمل لدى وكالة ناسا، حيث يعود هذا العالم إلى قريته التي تعاني من التخلف ويؤسس هناك محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية).


دهوم-2

5 أكتوبر 2021، الساعة 5 م، سينما الهناجر بالقاهرة

(تم إنتاج فيلم دهوم-2 عام 2006، ويعد أحد علامات سينما بوليوود حيث يتضمن الكثير من الحركة والرقص والموسيقى).


جودا أكبر

6 أكتوبر 2021، الساعة 5 م، سينما الهناجر بالقاهرة

(تم إنتاج فيلم جودا أكبر عام 2008، و يقدم دراما تاريخية ملحمية تدور حول علاقة رومانسية بين الإمبراطور المغولي أكبر وزوجته الهندوسية جودا باي).

صندوق التنمية الثقافية الثقافة المصرية الأفلام الهندية صندوق التنمية الثقافي مركز مولانا آزاد الثقافي تاريخي وزارة الثقافة

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