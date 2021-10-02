سوسن بدر تناقش مشاكل الميراث في حكاية «اللي خلف مامتش» على «CBC»

تعرض قناة «CBC» الليلة أولى حلقات حكاية «اللي خلف مامتش» للنجمة سوسن بدر وذلك في الساعة الثامنة مساءً، وهي إحدى حكايات مسلسل «زي القمر».

وتعرض حكاية “اللي خلف ماماتش” من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة cbc بينما تعرض على قناة CBC Drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

أبطال حكاية اللي خلف مامتش

«اللي خلف ماماتش» بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، إيهاب فهمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، و من إخراج أحمد شفيق و تأليف مصطفى جمال هاشم و من المقرر عرضها على شاشة CBC.

قصة حكاية اللي خلف مامتش

وتسلط الحكاية الضوء على المشاكل الخاصة التي يتعرض لها الأرامل والصعوبات التي تواجهم في تربية أولادهم بعد فقد الأب، وخاصة المشاكل التي يعانوا منها عند تقسيم الميراث.

وتصدرت النجمة سوسن بدر البوستر الدعائي لحكاية اللي خلف مماتش وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البرومو الدعائي له منذ أيام استعدادا لعرضه.

وكانت الفنانة سوسن بدر قد شاركت فى حكايات مسلسل وراء كل باب ، من خلال حكاية رق الحبيب ، وشارك فى بطولتها عدد من الفنانين على رأسهم أحمد فؤاد سليم وإيمى طلعت زكريا ، ومن إخراج إسماعيل فاروق ومن تأليف أحمد عبدالفتاح.

وتعكف سوسن بدر خلال الفترة الحالية على تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسلها الجديد «السيدة زينب» ومن المقرر عرضه خلال موسم الشتاء المقبل.

وأنهت سوسن بدر نسبة كبيرة من تصوير مسلسل «السيدة زينب» حيث يكثف المخرج محمد النقلي ساعات التصوير بالتزامن مع مونتاج المشاهد التي ينتهي منها، سعيًا منه للانتهاء من الحلقات الأولى وتسليمها للقناة العارضة.