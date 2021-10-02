ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية؛ لمعاينة حريق بمخزن تابع مصنع للبلاستيك والكرتون، تستخدم فى تعبئة المواد الغذائية بمنطقة أبيس الرابعة شرق الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان والعاملين عن الحريق، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها، وطلب ملف المخزن من الحي وتقرير الحماية المدنية لبيان كيفية نشوب الحريق وبدايته ونهايته واشتراطات السلامة المهنية.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن بجوار كوبري الألمان بمنطقة أبيس الرابعة دائرة القسم.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، بالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمخزن أدوات مائدة ومواد بلاستيكية ملحق بمصنع بالمنطقة المشار إليها نتيجة حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن خسائر كبيرة بالبضاعة وتلفيات بسيارتين نقل تابعين للمصنع.

وعلى الفور دفعت مديرية أمن الإسكندرية بعدد 8 سيارات إطفاء وتم محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات وجارى عمليات التبريد، تحرر المحضر بقسم شرطة الرمل ثان، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.