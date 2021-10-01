التحفظ على 15 طن منظفات غير مطابقة للمواصفات القياسية بالقليوبية

كلفت جهات التحقيق، بالتحفظ على 15 طن مواد خام تستخدم في صناعة المنظفات، تم ضبطهم داخل شركة، وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط شركة لتعبئة وتوريد خامات المنظفات بدون ترخيص بها 15 طن منظفات صناعية عبارة عن كلور وماغنسيوم وألوان صناعية و سلوفنيك معبأة داخل براميل غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون بيانات مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة.

وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وجاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.