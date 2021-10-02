نصائح للأمهات عن كيفية التعامل مع درجات أطفالهن الضعيفة

اقتربت بداية العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 وتحتار الكثير من الأمهات من كيفية التعامل مع أطفالهن اذا حصلوا درجات مدرسية ضعيفة؛ لذا يقدم موقع "الدستور" بعض النصائح للأمهات عن كيفية التعامل مع درجات أطفالهن الضعيفة حسب موقع "wikihow".

تناول أهمية الدرجات في وقت مبكر:

لا تدع درجات طفلك السيئة هي الدافع لحديثك الأول عن توقعاتك منه، ناقش هذا الأمر كل عام مع طفلك وكن على دراية بما يفعله قبل أن تتلقى بطاقة درجاته، وكن على دراية بأي مجالات أو موضوعات قد يعاني منها طفلك وتساعده على منع تلك الدرجة السيئة في نهاية العام.

اعترف بالجوانب الأخرى التي يتفوق فيها طفلك:

يمكن أن تكون الدرجات السيئة محرجة وربما لا تكون شيئًا يريد طفلك أن يخبرك به على الفور، اعترف بالجوانب الأخرى التي يتفوق فيها طفلك وامتدحها على ذلك، طمئنه أنه لا يوجد أحد مثالي وأن درجاته السيئة لا تجعله فاشل .

اقترب من الموضوع بقلق لا بالغضب:

على الرغم من أنك تريد معالجة الدرجة السيئة عند حدوثها، خذ قسطًا من الراحة لتهدأ إذا شعرت بالغضب، يعرف طفلك بالفعل أن درجاته ضعيفة، يعد الوصول إلى جذر المشكلة أهم محادثة يمكن أن تجريها عندما ترى الدرجات، ان طرح الأسئلة والسماح لطفلك بالقيام بالحديث سيضعكما على الطريق لاكتشاف ما يمكن فعله لمساعدته في الحصول على درجات أفضل.

طرح الأسئلة:

سترغب في معرفة سبب حصول طفلك على تقدير ضعيف تساءل هل هناك شيء ما يحدث في المدرسة؟ في البيت؟ هل يواجه مشكلة في العثور على الروابط الصحيحة للمهام أو تتبع جلسات "Google Meet أو Zoom؟" هل يقضون الكثير من الوقت مع الأصدقاء؟

كن حريصًا على التحدث كثيرًا أثناء هذه المحادثة دعي طفلك يشرح ما حدث وما الذي سيفعله بشكل مختلف في المستقبل.

تحدثى إلى المعلم:

يمكن أن يكون معلم طفلك هو المورد الأكثر قيمة في إعداد طفلك للنجاح يمكن لمدخلات المعلم أن تلقي ضوءًا قيمًا على ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من المساعدة أو إذا كان طفلك يعاني من علامات إعاقة في التعلم.

المكافآت والعقاب لا تجدي إذا كنت تريد أن يحب طفلك التعلم:

إذا جعلتي التعلم ممتعًا، فسيبذل الأطفال قصارى جهدهم لأنهم يحبون التعلم هذا حافز طويل الأمد أفضل بكثير من الخوف من العقاب.

احذري من الضغط:

من الجيد أن تكون والدًا مهتمًا ومشاركًا ، لكن لا تشجع طفلك على التنافس مع الآخرين على الدرجات فإن شعر بالتوتر سيؤدي ذلك إلى مشاكل صحية ويمكن أن يؤثر على سلامته السلوكية والعاطفية.

اتخذي أبسط الخطوات أولاً:

في بعض الأحيان تأتي أفضل النتائج من أبسط الخطوات لا تبالغى في تعقيد الأمور بدلاً من ذلك ، تحققس من مهارات طفلك التنظيمية إذا كان يتعلم عن بعد ، فتأكدى من حصوله على جميع الأدوات التي يحتاجها وفهم كيفية استخدامها.

يجب الحد من وقت التلفاز والهاتف وتوفير بيئة دراسة هادئة والحرص على عدم المبالغة في جدول الطفل بالأنشطة اللامنهجية وتحديد أوقات للواجب المنزلي وإزالة أي مشتتات من على مكاتبهم ووضع أهداف واقعية قصيرة وطويلة المدى والاحتفال بالإنجازات ، حتى لو كانت صغيرة.

محاولة تحسين الدرجات:

بينما قد لا تتمكن من تغيير الدرجة التي تلقاها ابنك، يمكنك اتخاذ الخطوات اللازمة للتحسين حاول اعتبارها تجربة تعليمية سامحيه على أخطائه وركزوا معا على العمل الجاد حتى تتحسن درجاته في المرة القادمة.