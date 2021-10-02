النوم القليل أم المفرط.. أطباء يحذرون من خطر يهدد بالإصابة بالخرف

وجدت دراسة حديثة أن النوم تسع ساعات أو أكثر قد يكون غير صحي للدماغ وقد يؤدي إلى تدهور الوظيفة الإدراكية.

كما تم ربط النوم الكثير والقليل بانخفاض وظيفة الإدراك الذاتي التي أعلن عنها الباحثون خلال الدراسة، حسبما ذكر موقع " every day health" الطبي.

وفي الدراسة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الدماغ في حالة جيدة، لا تقلل من قيمة النوم الجيد ليلاً، فقد وجدت الأبحاث التي أجراها علماء جامعة ستانفورد، والتي نُشرت في مجلة JAMA Neurology ، أن قلة النوم - أو الإفراط فيه يمكن أن تكون مدمرة لصحة الدماغ.

اكتشف العلماء أن النوم لمدة ست ساعات أو أقل لم يكن مرتبطًا فقط بفقدان الذاكرة ولكن أيضًا بمستويات مرتفعة من "بيتا أميلويد" المادة المسئولة عن الذاكرة، فعندما تتراكم كميات كبيرة من بروتين بيتا أميلويد، فإنها يمكن أن تشكل لويحات سامة تتداخل مع الإشارات من خلية إلى أخرى في الدماغ.

الإفراط في النوم أو القليل منه خطر يهدد المخ

من ناحية أخرى، لاحظ العلماء أن النوم لمدة تسع ساعات أو أكثر في الليلة مرتبط بوظيفة تنفيذية أسوأ، حيث تم ربط كل من النوم الكثير والقليل جدا إلى انخفاض في وظيفة الادراك الذاتي.

ولاحظ الباحث الرئيسي جوزيف آر وينر، طبيب علم الأعصاب في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، أن النوم تسع ساعات أو أكثر لم يكن مرتبطًا بالعلامات المبكرة لمرض الزهايمر .

وأظهرت النتائج بين من ينامون لفترات قصيرة وطويلة أهمية الحفاظ على قسط كافٍ من النوم في وقت لاحق من الحياة، وفقًا لمؤلفي الدراسة.

حدد الباحثون النوم الكافي من سبع إلى ثماني ساعات في الليلة ، وهو ما يتوافق مع توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يحصل البالغون على سبع ساعات على الأقل من النوم .