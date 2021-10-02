السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

النوم القليل أم المفرط.. أطباء يحذرون من خطر يهدد بالإصابة بالخرف

الإصابة بالخرف
الإصابة بالخرف

وجدت دراسة حديثة أن النوم تسع ساعات أو أكثر قد يكون غير صحي للدماغ وقد يؤدي إلى تدهور الوظيفة الإدراكية.

 

كما تم ربط النوم الكثير والقليل بانخفاض وظيفة الإدراك الذاتي التي أعلن عنها الباحثون خلال الدراسة، حسبما ذكر موقع " every day health" الطبي.

 

وفي الدراسة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الدماغ في حالة جيدة، لا تقلل من قيمة النوم الجيد ليلاً، فقد وجدت الأبحاث التي أجراها علماء جامعة ستانفورد، والتي نُشرت في مجلة JAMA Neurology ، أن قلة النوم - أو الإفراط فيه يمكن أن تكون مدمرة لصحة الدماغ.

 

اكتشف العلماء أن النوم لمدة ست ساعات أو أقل لم يكن مرتبطًا فقط بفقدان الذاكرة ولكن أيضًا بمستويات مرتفعة من "بيتا أميلويد" المادة المسئولة عن الذاكرة، فعندما تتراكم كميات كبيرة من بروتين بيتا أميلويد، فإنها يمكن أن تشكل لويحات سامة تتداخل مع الإشارات من خلية إلى أخرى في الدماغ. 

 

الإفراط في النوم أو القليل منه خطر يهدد المخ

من ناحية أخرى، لاحظ العلماء أن النوم لمدة تسع ساعات أو أكثر في الليلة مرتبط بوظيفة تنفيذية أسوأ، حيث تم ربط كل من النوم الكثير والقليل جدا إلى انخفاض في وظيفة الادراك الذاتي.

 

ولاحظ الباحث الرئيسي جوزيف آر وينر، طبيب علم الأعصاب في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، أن النوم تسع ساعات أو أكثر لم يكن مرتبطًا بالعلامات المبكرة لمرض الزهايمر .

 

وأظهرت النتائج بين من ينامون لفترات قصيرة وطويلة أهمية الحفاظ على قسط كافٍ من النوم في وقت لاحق من الحياة، وفقًا لمؤلفي الدراسة.

 

حدد الباحثون النوم الكافي من سبع إلى ثماني ساعات في الليلة ، وهو ما يتوافق مع توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها  بأن يحصل البالغون على سبع ساعات على الأقل من النوم . 

دراسة كاليفورنيا مرض ألزهايمر فقدان الذاكرة الإصابة بالخرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

كيروش يكشف سبب استبعاد شريف وأفشة غدًا

حريق ضخم بحديقة مستشفى الصدر فى المحلة الكبرى

وزير الخارجية: بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة إنجاز كبير

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. لماذا أهدت البحرين «نخلة ذهب» إلى إسرائيل؟

ما بعد العاصفة.. تداعيات «مؤتمر التطبيع» فى العراق

إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس