نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الأرز خلال أكتوبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الارز مراعاتها، خلال أكتوبر الجاري تمثلت في الآتي:

الفترة من 15 سبتمبر – 15 أكتوبر

* استمرار عمليات الحصاد والدراس والتجفيف والتخزين بالتوصيات السابقة نفسها حتى يمكن المحافظة على جودة الحبوب.

* نناشدك بالزارعة المبكرة خلال النصف الأول من شهر مايو ، وتنفيذ توصيات الحملة القومية لمحصول الأرز للوصول إلى أعلى إنتاجية والتي من أهمها:

- زراعة الأصناف المبكرة عالية المحصول

- إتباع التوصيات الفنية لكل صنف

- التعاون مع مرشدي الأرز ولجان الإشراف العلمي في متابعة المحصول

* قش الأرز يزيد من دخلك ، لذا نناشدك باستغلاله بطرق اقتصاديه.