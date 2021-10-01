الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الإيراني: عناصر فيلق القدس جنود بلا حدود

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم، إن عناصر فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري، جنود بلا حدود حسب قوله.

جاء ذلك خلال لقائه العميد إسماعيل قآني قائد فيلق القدس في مقر وزارة الخارجية لتهنئته بتعيينه وزيرا في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

كما أثنى وزير الخارجية على نشاط "فيلق القدس، معتبراً أن لهم إسهامات كبيرة في المساعدة الأمنية في البلاد أيضا".

وأضاف عبد اللهيان أن وزارة الخارجية ستتبع مسار قلئد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، في تصريح يذكر بالتسجيلات المسربة التي هزت البلاد في مايو الماضي (2021)، حين كشف وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف تأثير ما وصفه بالميدان على الدبلوماسية الخارجية في البلاد، في إشارة إلى ضغوط الحرس الثوري وسليماني بالتحديد على مخططات الوزارة ومباحثاتها الدولية وسياستها الإقليمية.

أتت تلك التصريحات بعد أيام على إعلان قائد عسكري بارز في البلاد أن لدى بلاده 6 جيوش خارج حدودها تعمل لصالحها، وتدافع عنها.

الخارجية - 5 79 مليون إجمالي الحالات في فرنسا أحداث القدس فيلق إيران

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