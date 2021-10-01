ربة منزل تستعين بزوجها للاستيلاء على مليون جنيه من سيدة بالنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة من القبض على ربة منزل وزوجها لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة النزهة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا بتلقي مباحث الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبالغ مالية بلغت مليون جنيه مدعيًا علاقاته ونفوذه- على خلاف الحقيقة- بعدد من الشخصيات وزعم مقدرته على ترشيحها لشغل إحدى الوظائف.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وقيامهما بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين يتمثل فى إيهامهم بقوة علاقاتهما ببعض الشخصيات وقاما بالاحتيال على الشاكية بزعم قدرتهما على ترشيحها لتولى إحدى الوظائف- خلافًا للحقيقة- وتمكنا من الاستيلاء منها على قرابة 900 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحويل مبلغ 100 ألف جنيه على الحساب البنكى للثانية- بزعم كونها زوجة أحد المسئولين، وكذا حصولهما على عقد بيع شقة مملوكة للشاكية تقدر قيمتها بمبلغ 2 مليون جنيه، والذى قامت المتهمة الثانية بموجبه بالتقديم على قرض بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه بضمان الشقة بقصد الاستيلاء عليه بالكامل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المتهمين وضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة من متحصلات نشاطهما الإجرامى- بعض الأوراق الخاصة بالمجنى عليها، بمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.