السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

السر في وصلات الشعر.. كيف تتغير إطلالات هوليود بين ليلة وضحاها؟ (صور)

ليدي غاغا
ليدي غاغا

يبدو لنا أن المشاهير يقصون شعرهم ويعيدون نموه بسرعة قياسية، أو يغيرون لون شعرهم من يوم لآخر دون الإضرار بخصلات الشعر لكن أتضح أن هذا الأمر يرجع إلى وصلات الشعر التي أصبحت مكونًا رئيسيًا لثقافة المشاهير في هوليوود.

وبدأ الأمر بارتداء نجوم السينما والتلفزيون الباروكات لتغيير مظهرهم أو تحسين مظهرهم على المسرح في دائرة الضو، وبعد أن أثبتت خصلات الشعر أنها أكثر تنوعا من الشعر المستعار تم الاجوء إليها ةوفقا لموقع PEOPLE

أريانا جراند


تشتهر أريانا غراندي بذيل حصانها الطويل المميز ، لكن هذا لأيضا بسبب وصلا الشعر.

كيلي كوكو تتألق بفستان فضي في حفل الجولدن جلوب | مصراوى
أريانا جراند

كايلى كوكو


من منا لا يتذكر الموسم الذي قامت فيه كايلي كوكو من The Big Bang Theory بقص شعرها إلى شعر قصير بل قامت العدبد من النعجبات بتقليد قصة الشعر هذه وبحلول الموسم التالي ، أصبح شعرها طويلًا مرة أخرى ونعلم جميعًا أن الشعر لا ينمو بهذه السرعة، والسبب أنها  كانت ترتدي وصلات شعر.

صورة: هكذا تغيرت قصة شعر سيلينا غوميز.. برأيك هل القصير أجمل عليها؟ | البوابة

سيلينا جوميز


سيلينا جوميز هي من المشاهير الذين يتمتعون بشعر رائع ولكن تلعب باطوال مختلفة باستخدام وصلات الشعر لمنحها مظهرًا لا تشوبه شائبة.

تسريحات شعر المثيرة جنيفر لوبيز - YouTube
سيلينا جوميز

جينيفر لوبيز


المغنية  والراقصة  والممثلة جنيفر لوبيز معروفها  بشعرها المذهل وهي من اللواتي يستخدمن  وصلات شعر ، خاصة عندما تمارس الرياضة نري  ذيل الحصان الطويل والأنيق كنتاج لإستخدام هذه الوصلات.

نيكى ميناج


تحب نيكى ميناج أن تفاجئ معجبيها بخيارات ملابسها وتسريحات شعرها، و يمكن أن تأخذها وصلات شعرها من ملمس طويل إلى قصير ومتنوع.

كيف تطوّرت تسريحات شعر جينيفر أنيستون عبر السنوات؟ | نواعم
نيكى ميناج

جنيفر أنيستون


اشتهرت نجمة  مسلسل الأصدقاء بشعرها الرائع ، وقصّت شعرها في منتصف فترة المسلسل  مما أزعج حشود من النساء في جميع أنحاء البلاد الذين نسخوا تسريحة شعرها منذ ظهورها لأول مرة في الطائرة، وبعد فترة وجيزة ، أصبح شعرها طويلًا مرة أخرى ، ولم يكن عن طريق السحر.

هالي بيري


تبدو هالي بيري جيدة مع أي شعر طويل ، لكن عليك أن تتساءل كيف تنتقل من قصات البيكسي إلى الشعر الطويل ومن المجعد إلى المستقيم بسرعة وسهولة.

كل ذلك يتم بشكل لا تشوبه شائبة مع وصلات الشعر.

50 أفضل قصات سيدة غاغا – موقع الجمال العربي
نيكى ميناج

ليدي  غاغا


ظهر مظهر  ليدي غاغا الطبيعي  في فيلم A Star is Born ، لكنها على خشبة المسرح تحب اللعب مع تسريحات الشعر المختلفة باستخدام وصلات الشعر.

Haya Online | تسريحة شعر تكرّرها كيم كارداشيان في صيف 2019
ليدي  غاغا

كيم كارداشيان


تتحول كيم كاردشيان إلي  شقراء ثم  ترتدي لونًا بنيًا عسليًا خلال أيام، ونري شعرها في دقيقة واحدة يتحول  من أملس ومستقيم يصل إلى خصرها ولكن في اليوم التالي شعر قصير جدا والأأن تعرف أن هذا الامر يرجع إلي إستخدام خصلات الشعر.

 

وصلات الشعر خصلات الشعر هوليود مشاهير باروكات جنيفر لوبيز ليدى غاغا كيم كاردشيان

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

كيروش يكشف سبب استبعاد شريف وأفشة غدًا

حريق ضخم بحديقة مستشفى الصدر فى المحلة الكبرى

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

وزير الخارجية: بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة إنجاز كبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. لماذا أهدت البحرين «نخلة ذهب» إلى إسرائيل؟

ما بعد العاصفة.. تداعيات «مؤتمر التطبيع» فى العراق

إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس