السر في وصلات الشعر.. كيف تتغير إطلالات هوليود بين ليلة وضحاها؟ (صور)

يبدو لنا أن المشاهير يقصون شعرهم ويعيدون نموه بسرعة قياسية، أو يغيرون لون شعرهم من يوم لآخر دون الإضرار بخصلات الشعر لكن أتضح أن هذا الأمر يرجع إلى وصلات الشعر التي أصبحت مكونًا رئيسيًا لثقافة المشاهير في هوليوود.

وبدأ الأمر بارتداء نجوم السينما والتلفزيون الباروكات لتغيير مظهرهم أو تحسين مظهرهم على المسرح في دائرة الضو، وبعد أن أثبتت خصلات الشعر أنها أكثر تنوعا من الشعر المستعار تم الاجوء إليها ةوفقا لموقع PEOPLE

أريانا جراند



تشتهر أريانا غراندي بذيل حصانها الطويل المميز ، لكن هذا لأيضا بسبب وصلا الشعر.

أريانا جراند

كايلى كوكو



من منا لا يتذكر الموسم الذي قامت فيه كايلي كوكو من The Big Bang Theory بقص شعرها إلى شعر قصير بل قامت العدبد من النعجبات بتقليد قصة الشعر هذه وبحلول الموسم التالي ، أصبح شعرها طويلًا مرة أخرى ونعلم جميعًا أن الشعر لا ينمو بهذه السرعة، والسبب أنها كانت ترتدي وصلات شعر.

سيلينا جوميز



سيلينا جوميز هي من المشاهير الذين يتمتعون بشعر رائع ولكن تلعب باطوال مختلفة باستخدام وصلات الشعر لمنحها مظهرًا لا تشوبه شائبة.

سيلينا جوميز

جينيفر لوبيز



المغنية والراقصة والممثلة جنيفر لوبيز معروفها بشعرها المذهل وهي من اللواتي يستخدمن وصلات شعر ، خاصة عندما تمارس الرياضة نري ذيل الحصان الطويل والأنيق كنتاج لإستخدام هذه الوصلات.

نيكى ميناج



تحب نيكى ميناج أن تفاجئ معجبيها بخيارات ملابسها وتسريحات شعرها، و يمكن أن تأخذها وصلات شعرها من ملمس طويل إلى قصير ومتنوع.

نيكى ميناج

جنيفر أنيستون



اشتهرت نجمة مسلسل الأصدقاء بشعرها الرائع ، وقصّت شعرها في منتصف فترة المسلسل مما أزعج حشود من النساء في جميع أنحاء البلاد الذين نسخوا تسريحة شعرها منذ ظهورها لأول مرة في الطائرة، وبعد فترة وجيزة ، أصبح شعرها طويلًا مرة أخرى ، ولم يكن عن طريق السحر.

هالي بيري



تبدو هالي بيري جيدة مع أي شعر طويل ، لكن عليك أن تتساءل كيف تنتقل من قصات البيكسي إلى الشعر الطويل ومن المجعد إلى المستقيم بسرعة وسهولة.

كل ذلك يتم بشكل لا تشوبه شائبة مع وصلات الشعر.

نيكى ميناج

ليدي غاغا



ظهر مظهر ليدي غاغا الطبيعي في فيلم A Star is Born ، لكنها على خشبة المسرح تحب اللعب مع تسريحات الشعر المختلفة باستخدام وصلات الشعر.

ليدي غاغا

كيم كارداشيان



تتحول كيم كاردشيان إلي شقراء ثم ترتدي لونًا بنيًا عسليًا خلال أيام، ونري شعرها في دقيقة واحدة يتحول من أملس ومستقيم يصل إلى خصرها ولكن في اليوم التالي شعر قصير جدا والأأن تعرف أن هذا الامر يرجع إلي إستخدام خصلات الشعر.