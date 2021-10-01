الجمعة 01 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفرقاطة البريطانية «ريتشموند» ترسو في فيتنام

الفرقاطة البريطانية
الفرقاطة البريطانية

أعلنت السفارة البريطانية في هانوي في بيان اليوم الجمعة أن الفرقاطة "إتش.إم.إس.ريتشموند"، التابعة للبحرية الملكية البريطانية ، رست وسط فيتنام اليوم، كجزء من زيارة، تستمر أربعة أيام، تهدف إلى إظهار التزام بريطانيا بالأمن البحري، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ورست الفرقاطة، صباح اليوم الجمعة في ميناء "كام رانه" الدولي، مما يمثل المرة الثالثة، التي ترسو فيها سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية، في فيتنام وبداية زيارة تتركز على "أنشطة تعاون ثنائي".

وقال السفير البريطاني لدى فيتنام، جاريث وارد في بيان "تؤكد زيارة الفرقاطة إتش.إم.إس ريتشموند توجه المملكة المتحدة صوب منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتزامنا نحو توسيع علاقاتنا الدفاعية مع شركاء رئيسيين في المنطقة".

تأتي تلك الخطوة، بعد أسابيع من إعلان تحالف جديد بين بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا، المعروف باسم "اوكوس"، والذي سيشهد حصول كانبرا على غواصات نووية من الولايات المتحدة، في إطار جهود لمواجهة نفوذ الصين في بحر الصين الجنوبي.

 

هانوي بحر الصين الجنوبي فيتنام

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

لمدة 30 يوماً.. غلق مطلع الدائري «من الكورنيش إلى المريوطية»

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

لخلافات على حضانة الأطفال.. طليق محامية يتعدى على شقيقها ببولاق الدكرور

الحكومة تنفى تخصيص رابط إلكترونى لتطوع المعلمين للعمل بالمدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

28 سبتمبر 1970

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

سفير البحرين بإسرائيل يرحب بزيارة «لابيد»: «لحظة تاريخية» (فيديو)

عاهل البحرين: التوقيع على اتفاقات السلام إنجاز تاريخى مهم

«فتح» تدين التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية وتحذر: «لن يجلب السلام لأحد»